۱۷ واحد تولیدی راکد و بدهکار در استان سمنان تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری صبح شنبه در نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی سمنان به میزبانی اتاق بازرگانی استان ضمن بیان اینکه روند تعیین و تکلیف واحدهای صنعتی راکد به نسبت تعطیلی این واحد مطلوب است، اظهار داشت: در ماه‌های گذشته ۱۷ واحد تولیدی راکد و بدهکار تعیین تکلیف شدند.

وی با اشاره به اینکه در این مدت پنج واحد تولیدی بدهکار از سوی بانک‌های عامل و یا دیگر دستگاه‌های اجرایی طلبکار توقیف شد، افزود: اعمال بسته‌های تشویقی برای متقاضیان و خریداران واحدهای صنعتی و تولیدی راکد استان در دستور کار قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با تأکید بر اینکه بر اساس آمار بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی راکد و بدهکار استان از خط تولید زنده و فعال برخوردار نیستند، تصریح کرد: فرآیند سرعت واگذاری، تعیین تکلیف واحدهای تولیدی و صنعتی راکد در یک سال گذشته مطلوب بوده است.

عسگری بابیان اینکه بانک‌ها با اتخاذ رویه‌های اصولی در واگذاری یا تعیین تکلیف واحدهای تملک شده سرعت دهند، یادآور شد: تملیک خط تولید واحدهای صنعتی راکد و بدهکار گزینه آخر بانک‌های عامل باهدف تثبیت اشتغال و جلوگیری از بیکاری کارگران باشد.

وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها در تملیک دارایی‌های واحدهای تولیدی بدهکار در وهله اول خط تولید را توقیف نکنند و این رویه برای دریافت مطالبه‌ها به‌هیچ‌عنوان صحیح نیست.