به گزارش خبرنگار مهر، موسی بزرگی صبح شنبه در نشست شورای ترافیک استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن بیان اینکه اقدامات ویژهای برای کاهش تصادفات فوتی در معابر درونشهری استان در حال انجام است، تأکید کرد: در ۹ ماهه اول سال جاری ۲۴ نفر براثر تصادفات معابر دوره شهری استان جان باختند.
وی بابیان اینکه بر اساس آمار، تعداد تلفات رانندگی درونشهری شهرستانهای سمنان، مهدیشهر و آرادان با کاهش روبرو است، افزود: تعداد متوفیان تصادفات معابر درونشهری استان در بازه زمانی برنامه پنجم توسعه از سال ۹۰ تا ۹۵، بالغبر ۳۷ درصد کاهش داشته است.
رئیس پلیس راهور استان سمنان گفت: برنامه ششم توسعه نیز در خصوص کاهش تعداد تصادفات معابر درونشهری از سال ۹۶ در استان آغازشده و این تعداد از ۶۱ نفر در سال ۹۶، به ۲۴ نفر در بازه زمانی ۹ ماه سال ۹۸، کاهشیافته است.
رفع نقاط حادثهخیز شهری
مدیرکل دفتر فنی استانداری سمنان نیز در این جلسه بابیان اینکه طی رسیدگی و ساماندهی امور ترافیکی، بازدید و بررسی نقاط حادثهخیز در شهرستانهای استان، اولویتها به شهرداران و مسئولان مدیریت شهری ابلاغشده است، گفت: تمرکز و پیگیری رفع نقاط حادثهخیز برای حفظ و ارتقا امنیت سلامت شهروندان در دستور کار قرار دارد.
حسن ترکمانی افزود: اصلاح نقاط حادثهخیز بر اساس اولویتهای مشخصشده در کنار مسائل عمرانی و ارائه برنامه جامع کاهش تصادفات درونشهری در زمره دیگر اقداماتی است که در شورای ترافیک استان سمنان بر روی آن تبادل نظر میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست پیرامون ساماندهی دست فروشان در معابر شهری، تسریع درراه اندازی و بهره برداری از پارکینگ خودروهای سنگین در شهرستانهای شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدی شهر، ارادان و میامی بحث شد.
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