به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، ششمین نشست از دور اول نشست‌های تخصصی دفتر پژوهش و انتشارات اداره‌ کل هنرهای نمایشی با موضوع «چیستی و ماهیت تئاتر مستند در جامعه امروز» برگزار می‌شود.

در این نشست از سری نشست‌های «سه‌شنبه‌های پژوهشی تئاتر» رضا سرور، محمد منعم و لیلی عاج درباره‌ موضوعاتی از جمله تعریف و ویژگی‌های تئاتر مستند، تکنیک‌های نگارش و اجرای تئاتر مستند، رابطه‌ تئاتر مستند با جامعه و نمایش‌های اجتماعی و ... صحبت خواهند کرد.

«سه‌شنبه‌های پژوهشی تئاتر» با کارشناسی سیدجواد روشن به صورت ماهانه در مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود و در نشست‌های آتی به موضوعات مختلفی از قبیل مسائل صنفی، اقتصاد تئاتر، تئاتر کاربردی و غیرسالنی و ... پرداخته خواهد شد.

نشست «چیستی و ماهیت تئاتر مستند در جامعه امروز» روز سه‌شنبه ۱۷ دی‌ ساعت ۱۸ تا ۲۰ در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.