اشرف غنی: از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه‌ای که در توئیتر منتشر شد، به ترور سردار قاسم سلیمانی در اثر حمله پهپادی آمریکا واکنش نشان داد و از احتمال افزایش خشونت در منطقه ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه، اشرف غنی از ایران به عنوان همسایه بزرگ با مشترکات زبانی، دینی، تاریخی و فرهنگی گسترده و از آمریکا به عنوان شریک راهبردی و بنیادین افغانستان یاد کرد و از طرفین خواست از افزایش تنش‌ها جلوگیری کنند.

وی همچنین اطمینان داد که در هیچ حالت از خاک افغانستان علیه هیچ کشور خارجی استفاده نخواهد شد.

غنی همچنین از مکالمه تلفنی که در این مورد با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا داشته سخن گفت و تاکید کرد که در این صحبت بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه کشور ثالث تاکید شده است.

پیشتر نیز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت کابل این واقعه را مایه تاسف خوانده و به مقام‌های ایرانی و خانواده سردار سلیمانی تسلیت گفته بود.

حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز همنوا با عبدالله پیامی منتشر کرده که در آن شهادت سردار قاسم سلیمانی مایه اندوه و تأثر عمیق خوانده شده است.

محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان نیز به خاطر کشته شدن سردار قاسم سلیمانی به ابراز همدردی و تسلیت گویی پرداخته است.

گفتنی است پهپادهای آمریکایی بامداد جمعه در اقدامی تجاوزکارانه نیروهای حشد شعبی را در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف قرار دادند که در این حمله سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه تعدادی از فرماندهان حشدشعبی به فیض شهادت نائل شدند.