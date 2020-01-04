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۱۴ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۳۵

سخنگوی فراکسیون «سائرون»:

با اشغالگری آمریکا در عراق مبارزه می‌کنیم

با اشغالگری آمریکا در عراق مبارزه می‌کنیم

سخنگوی فراکسیون پارلمان سائرون اقدام جنایتکارانه آمریکا در عراق را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حمد الله الرکابی» سخنگوی فراکسیون پارلمانی سائرون در گفتگو با المیادین با اشاره به ترور سردار قاسم سلیمانی توسط آمریکا در عراق تاکید کرد: اقدام جنایتکارانه آمریکا نقض حاکمیت عراق است.

وی افزود: ما با حضور آمریکایی ها در خاک کشورمان مخالفیم و تمام عراقی ها باید مخالفت خود را با این اشغالگری اعلام کنند.

الرکابی تصریح کرد: ما مجددا بر مخالفت خود با توافقنامه امنیتی با آمریکایی ها تاکید می کنیم.

وی تاکید کرد: باید یک تصمیم مشخص از سوی پارلمان عراق در خصوص اخراج نظامیان آمریکایی از خاک عراق اتخاذ شود.

الرکابی تصریح کرد: مقاومت در برابر اشغالگری آمریکا یک موضع ثابت از سوی ما و تمام گروه های ملی است.

لازم به ذکر است که در جریان حمله آمریکا به کاروان حشد شعبی در نزدیکی فرودگاه بغداد، سردار سرلشکر قاسم سلیمانی به همراه ابومهدی المهندس معاون حشد شعبی و چند نفر از اعضای این سازمان به شهادت رسیدند و برخی دیگر نیز مجروح شدند.

کد مطلب 4815936
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
      0 0
      پاسخ
      امریکا کشور جنایتکاریست که باید در مقابلش همه کشورها مخالفت خود را عملی کنند

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