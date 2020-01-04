  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۳۵

در گفتگو با مهر مطرح شد:

۲ محور ارتباطی در مازندران مسدود است

۲ محور ارتباطی در مازندران مسدود است

ساری - رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران گفت: محور فرعی وازک - بلده و کمربندی فریدونکنار تا اطلاع ثانوی مسدود است.

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور فرعی وازک - بلده به دلیل شرایط نامساعد در فصل زمستان و صعب العبور بودن تا اطلاع ثانوی مسدود است، همچنین محور کمربندی فریدونکنار نیز به دلیل مرمت آسفالت تقاطع غیرهمسطح مسدود است و تردد از محورهای دیگر شهری انجام می‌شود.

وی درباره شرایط ترافیکی راههای استان نیز گفت: با توجه تصاویر دریافتی در حال حاضر ترافیک در محور هراز محدوده شهر پلور پرحجم است ولی در سایر محورها از جمله، کندوان، سوادکوه و کیاسر تردد عادی و روان درجریان دارد.

وی درباره وضعیت جوی محورهای استان، شرایط جوی را صاف و بدون مداخلات جوی اعلام کرد.

کد مطلب 4815959

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه