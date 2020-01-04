۲ محور ارتباطی در مازندران مسدود است

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور فرعی وازک - بلده به دلیل شرایط نامساعد در فصل زمستان و صعب العبور بودن تا اطلاع ثانوی مسدود است، همچنین محور کمربندی فریدونکنار نیز به دلیل مرمت آسفالت تقاطع غیرهمسطح مسدود است و تردد از محورهای دیگر شهری انجام می‌شود.

وی درباره شرایط ترافیکی راههای استان نیز گفت: با توجه تصاویر دریافتی در حال حاضر ترافیک در محور هراز محدوده شهر پلور پرحجم است ولی در سایر محورها از جمله، کندوان، سوادکوه و کیاسر تردد عادی و روان درجریان دارد.

وی درباره وضعیت جوی محورهای استان، شرایط جوی را صاف و بدون مداخلات جوی اعلام کرد.