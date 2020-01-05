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۱۵ دی ۱۳۹۸، ۱۵:۰۶

شیخ الاسلام در گفتگو با مهر:

پاسخی که در لبنان به صهیونیست‌ها دادیم، الان به آمریکا خواهیم داد

پاسخی که در لبنان به صهیونیست‌ها دادیم، الان به آمریکا خواهیم داد

کارشناس مسائل منطقه گفت: باید همانگونه که در لبنان به رژیم صهیونیستی جواب دادیم، واکنش محکمی به آمریکا بدهیم.

حسین شیخ الاسلام کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شهادت سردار قاسم سلیمانی اظهار داشت: اقدامی که آمریکایی‌ها در موضوع ترور سردار شهید سلیمانی انجام دادند، یک کنش نیست و بلکه واکنشی به توفیقات حاج قاسم و پیروزی‌های محور مقاومت است.

وی در موضوع پیگیری حقوقی اقدام آمریکایی‌ها ادامه داد: این اتفاق باید بیفتد؛ ولی باید گفت که آیا نتیجه خواهد داد یا خیر و در کل می‌توان به این سیستم‌ها اعتماد کرد؟ باید این نکته را بفزاییم که نهادهای بین‌المللی در اختیار خود کشورهای غربی است.

تحلیلگر مسائل خارومیانه گفت: قوانین بین‌المللی توسط خود زورمداران ساخته شده و هر کدام از دولت‌های مستکبر زور بیشتری داشتند، مسائلی را به حقوق بین‌الملل تحمیل کردند. مثلاً وتو یک بخشی از قانون بین‌الملل است که شیوه‌ای کاملاً غلط است.

شیخ الاسلام افزود: جوابی که ایران به آمریکا می‌دهد باید شایسته بوده و مانند پاسخی که به صدام دادیم باشد. باید همانگونه که در لبنان به رژیم صهیونیستی جواب دادیم، واکنش محکمی به آمریکا بدهیم.

وی تصریح کرد: جهان آزاد نسبت به ترور شهید سلیمانی واکنش نشان می‌دهد و نفرتی که امروز از آمریکا می‌بینید، نشانه همین موضوع است. همدردی ملت‌ها با مقاومت نشان می‌دهد که عنصری کلیدی از دست رفته و همین همدردی ظرفیتی برای مبارزات قوی‌تر با استکبار خواهد شد.

سفیر اسبق ایران در سوریه اضافه کرد: در حال حاضر مقاومتی که در فلسطین، لبنان، سوریه و یمن وجود دارد، نشانه این است که اتحاد در میان اعضای این محور شکل گرفته و امیدواریم این اقدام آمریکایی‌ها موجب یکپارچگی بیشتر شود.

شیخ الاسلامی با تاکید بر این موضوع که نبرد میان خیر و شر از ابتدای خلقت وجود داشته، عنوان کرد: الگوی ما امام حسین (ع) است. ما مقاومت را از عاشورا درس گرفته‌ایم. هرچند در آن مقطع نیز اشقیا جشن گرفتند و از پیروزی خود سخن گفتند؛ ولی شاهد بودیم که خوشحالی آنها دوام نداشت. شادی آمریکایی‌ها نیز دوامی نخواهد داشت.

وی افزود: انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ ایران و حتی منطقه بود. روزی آمریکایی‌ها دو روزه حکومت محمد مصدق را سرنگون کردند ولی حالا هشت سال است نمی‌توانند حکومت سوریه را ساقط کنند.

مشاور وزیر امور خارجه بیان کرد: زمانی بود که آمریکایی‌ها هواپیمای مسافربری ما را با مسافران بی‌گناه هدف قرار دادند؛ ولی حالا ما پهپاد آنها را هدف قرار می‌دهیم و آمریکا نه تنها غلطی نمی‌کند، بلکه به خاطر اینکه هواپیمای سرنشین دار آنها را نزدیم، تشکر هم می‌کند.

شیخ الاسلام گفت: مقاومت امروز در تمامی عرصه‌های پیش رفته و اصطلاحاً پدر دشمن را درمیاورد.

کد مطلب 4815979
محسن احدی

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