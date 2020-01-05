حسین شیخ الاسلام کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شهادت سردار قاسم سلیمانی اظهار داشت: اقدامی که آمریکایی‌ها در موضوع ترور سردار شهید سلیمانی انجام دادند، یک کنش نیست و بلکه واکنشی به توفیقات حاج قاسم و پیروزی‌های محور مقاومت است.

وی در موضوع پیگیری حقوقی اقدام آمریکایی‌ها ادامه داد: این اتفاق باید بیفتد؛ ولی باید گفت که آیا نتیجه خواهد داد یا خیر و در کل می‌توان به این سیستم‌ها اعتماد کرد؟ باید این نکته را بفزاییم که نهادهای بین‌المللی در اختیار خود کشورهای غربی است.

تحلیلگر مسائل خارومیانه گفت: قوانین بین‌المللی توسط خود زورمداران ساخته شده و هر کدام از دولت‌های مستکبر زور بیشتری داشتند، مسائلی را به حقوق بین‌الملل تحمیل کردند. مثلاً وتو یک بخشی از قانون بین‌الملل است که شیوه‌ای کاملاً غلط است.

شیخ الاسلام افزود: جوابی که ایران به آمریکا می‌دهد باید شایسته بوده و مانند پاسخی که به صدام دادیم باشد. باید همانگونه که در لبنان به رژیم صهیونیستی جواب دادیم، واکنش محکمی به آمریکا بدهیم.

وی تصریح کرد: جهان آزاد نسبت به ترور شهید سلیمانی واکنش نشان می‌دهد و نفرتی که امروز از آمریکا می‌بینید، نشانه همین موضوع است. همدردی ملت‌ها با مقاومت نشان می‌دهد که عنصری کلیدی از دست رفته و همین همدردی ظرفیتی برای مبارزات قوی‌تر با استکبار خواهد شد.

سفیر اسبق ایران در سوریه اضافه کرد: در حال حاضر مقاومتی که در فلسطین، لبنان، سوریه و یمن وجود دارد، نشانه این است که اتحاد در میان اعضای این محور شکل گرفته و امیدواریم این اقدام آمریکایی‌ها موجب یکپارچگی بیشتر شود.

شیخ الاسلامی با تاکید بر این موضوع که نبرد میان خیر و شر از ابتدای خلقت وجود داشته، عنوان کرد: الگوی ما امام حسین (ع) است. ما مقاومت را از عاشورا درس گرفته‌ایم. هرچند در آن مقطع نیز اشقیا جشن گرفتند و از پیروزی خود سخن گفتند؛ ولی شاهد بودیم که خوشحالی آنها دوام نداشت. شادی آمریکایی‌ها نیز دوامی نخواهد داشت.

وی افزود: انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ ایران و حتی منطقه بود. روزی آمریکایی‌ها دو روزه حکومت محمد مصدق را سرنگون کردند ولی حالا هشت سال است نمی‌توانند حکومت سوریه را ساقط کنند.

مشاور وزیر امور خارجه بیان کرد: زمانی بود که آمریکایی‌ها هواپیمای مسافربری ما را با مسافران بی‌گناه هدف قرار دادند؛ ولی حالا ما پهپاد آنها را هدف قرار می‌دهیم و آمریکا نه تنها غلطی نمی‌کند، بلکه به خاطر اینکه هواپیمای سرنشین دار آنها را نزدیم، تشکر هم می‌کند.

شیخ الاسلام گفت: مقاومت امروز در تمامی عرصه‌های پیش رفته و اصطلاحاً پدر دشمن را درمیاورد.