شهادت سردار سلیمانی منشأ برکات فراوانی در میدان مقاومت خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی آیت الله سید ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان و عضو خبرگان رهبری در پیامی شهادت سردار دلها را تسلیت گفت.

در بخشی از این پیام آمده است: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَ‌بِّهِمْ یُرْ‌زَقُونَ» (آل‌عمران/۱۶۹)؛ روح بلند و ملکوتی سردار رشید اسلام فرماندۀ سپاه قدس سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در سحرگاه روز جمعه به مولایش حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) پیوست. او که بیش از چهار دهه از عمر چون گوهرش را در مسیر جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام در همۀ بلاد اسلامی مشغول بود و همچون ستونی برای جبهۀ مقاومت به‌شمار می‌رفت؛ با قلبی سرشار از اشتیاق به شهادت، مورد حملۀ تروریستی قرار گرفت و به آرزوی دیرینه‌ای نائل شد که سال‌ها انتظارش را می‌کشید.

شهادت سردار سلیمانی روح تازه‌ای در رگ‌های قیام در برابر ظالمان خواهد جوشاند

آیت الله مهدوی در ادامه این پیام افزود: آنچه از چهرۀ پر صلابت اما پُرمهر او بر دل‌ها نقش می‌بست چیزی نبود جز رشادت و شجاعت و سلحشوری‌های مثال زدنی که همه حکایت از قلبی آکنده از ایمان به خدا داشت. به یقین جاری شدن قطرات خون آن مجاهد غیور در کنار جسم پاره‌پاره‌اش، منشأ برکات فراوانی در میدان مقاومت، هم در نظام مقدس جمهوری اسلامی و هم در سایر بلاد اسلامی خواهد بود و روح تازه‌ای در رگ‌های قیام در برابر ظالمان خواهد جوشاند و راه تازهای را به سوی پیروزی قطعی باز خواهد کرد.



در بخش دیگری از این پیام آمده است: بدون شک آمریکای جنایتکار و سفیه که بار دیگر با این حملۀ وحشیانه، روحیۀ خون‌آشامی خود را دوچندان نمایان کرد به زودی در گوری مدفون خواهد شد که با دستان خود کنده است و به برکت خون این شهید والامقام، به خاک مذلت خواهد نشست. اینجانب این مصیبت جانسوز را به مولای عالمیان حضرت بقیة الله الاعظم «ارواحنافداه» و مقام معظم رهبری «دام‌ظله‌العالی» تبریک و تسلیت عرض نموده و پیروزی و پایداری دو چندان جبهۀ مقامت را و نابودی دشمنان پلید را از خداوند متعال آرزومندم.