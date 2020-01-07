خبرگزاری مهر - گروه استانها، هادی نجف زاده: امید کلید زندگی است و ناامیدی در وجود هر کسی همانند سم کشنده ای است که با رخنه در تک تک سلولهای آن باعث مرگ تدریجی آن میشود.
در اوج حملات شجره خبیثه ساخته شده آمریکای جنایتکار به شهرها و روستاهای عراق و سوریه که به بهانه اجرای شعائر الهی، خون میلیونها زن و مرد، پیر و جوان و کودکان مظلوم زیادی را بر زمین ریختند و به خیال خام خود نقشه تسلط بر مناطق بیشتری از خاورمیانه را با آب و تاب فراوان در شبکههای مجازی و سایتهای اینترنتی منتشر میکردند، مردم ایران زمین دلشان اول به فضل و امداد الهی و بعد به وجود یک سرباز وطن خوش بود.
سردار حاج قاسم سلیمانی همانند خاری در چشم مستکبرین و مرتجعین منطقه بود که خالصانه و عاشقانه برای حفظ امنیت و آسایش هموطنان خود به مبارزه با گروهکی تروریستی پرداخت که ساخته و پرداخته دولتی بود که به دست آنها به شهادت رسید.
اگر حاکمان دروغ پرداز کشورهای غربی و اروپایی و آمریکایی بخواهند خود را با واقعیت روبرو کنند متوجه میشوند که کل امنیت اقتصادی و اجتماعی آن به واسطه بزرگ مردی است که هم اکنون در جواب خونخواهی ملت و نظام جمهوری اسلامی خواهان خویشتن داری از طرف ایران هستند.
وقاحت این جماعت و مزدوران داخلی و مرتجعین منطقهای آنها حد و اندازهای ندارد. مجموعهای از احمقهای درجه یک در منطقه و غرب آنچنان وقیحانه بر طبل رسوایی خود میکوبند و از حقوق بشر دم میزنند تا حدی که در اظهارنظرهایشان با گفتاری پیش دستانه آمریکای جنایتکار را محق این عملیات تروریستی میدانند.
مردم بیدار ایران به امید خونخواهی و انتقامی سخت از مسببان این عملیات جنایتکارانه هستند. استکبار باید بداند و بفهمد که هرگونه تعرض به موجودیت این سرزمین پاسخی سخت از طرف ایران دارد و این را باید به وضوح تجربه کند.
و اما مردم دیار مؤمنان کاشان با اندوهی دردناک در غم سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی نشستهاند.
شهادت سردار سلیمانی گام دوم انقلاب را بیمه کرده است
یک دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهادت سردار سلیمانی در آغاز گام دوم انقلاب باعث بیمه شدن انقلاب میشود، اظهار داشت: آمریکای جنایتکار به امید ایجاد ناامنی و اغتشاش در کشور سردار سلیمانی را به شهادت رساند در حالی که تفکر و راه شهید سلیمانی در کشور زنده و ماندگار است.
وی با اشاره به اینکه آمریکا در انجام تمام نقشهها و توطئههای خود در ایران با شکست مواجه شده است، ابراز داشت: از آمریکایی که با راه اندازی جنگ ویتنام، عراق و افغانستان خون میلیونها انسان بیگناه را به زمین ریخت نباید انتظاری جز عملیاتهای جنایتکارانه و تروریستی داشت.
فتانه صمدی که اهل یزد است در ادامه افزود: شهید سلیمانی یک اسطوره برای تمام مردم ایران و بلکه تمام آزادگان جهان است و تفکر و راه او تا ابد در دل و جان همه زنده است.
وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در پیام ایشان به مناسبت شهادت این سردار بزرگ اسلام اذعان داشت: آمریکا باید بداند که دوران بزن در رو تمام شده است و اگر قرار است حماقتی از آنها انجام شود با جواب دندانشکنی مواجه خواهد شد.
شهادت سردار سلیمانی باعث وحدت و انسجام در کشور شده است
شهادت سردار سلیمانی بر خلاف تصور و پیشینه ذهنی استکبار جهانی باعث ایجاد وحدت در آحاد مردم و همچنین مسئولین کشور با هر طرز تفکری شده است. واضح و مبرهن است دشمن و استکبار جهانی در طی ماهها و سالهای گذشته علاوه بر فشار اقتصادی تمام قدرت وتلاش خود را برای ایجاد ناامنی بر هموطنان معطوف کرده است تا مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی را تسلیم خواستههای خود کند و به گفته کارشناسان یکی از دلایل شهادت سلیمانی ایجاد ناامنی در کشور است که مطمئناً باز هم مثل همیشه شکست خواهند خورد.
سعید مظاهری صاحب یک مغازه لبنیاتی است. او در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در همان ساعات اولیه شنیدن خبر شهادت سردار سلیمانی بغض تمام وجود او را فراگرفته است، اظهار داشت: تمام افرادی که به مغازه او مراجعه کردند همه بعد از شنیدن این خبر شوکه شدهاند.
وی با اشاره به اینکه سردار شهید سلیمانی یک قهرمان بین المللی بوده است، ابراز داشت: شخصیت ذاتی این فرمانده بزرگ اسلام در اطاعات از ولی فقیه باید درسی برای تمام جوانان و مردم ایران باشد.
آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در سرتاسر دنیاست
مظاهری با بیان اینکه نباید اجازه داد خون سردار سلیمانی و دیگر همرزمانش پایمال شود، تصریح کرد: آمریکا با این اقدام تروریستی وقاحت را به نهایت رسانده است و باید با انتقامی سخت روبرو شود تا ترامپ احمق بداند هر اقدام احمقانه او با پاسخی محکم روبرو میشود.
وی با اشاره خاطره یکی از مشتریانش که هفته پیش برای او بازگو کرد، افزود: این مشتری ما که از اتباع است همیشه با ذکر خیر از قاسم سلیمانی یاد او میکرد و میگفت شما مردم ایران به دلیل این امنیت و آسایشی که دارید باید ممنون قاسم سلیمانی باشید.
این مغازه دار کاشانی در ادامه آمریکا و دولتمردان آن را جنایتکار نامید و خاطرنشان کرد: سابقه جنگ افروزیهای آمریکا در سراسر دنیا بر هیچکس پوشیده نیست و همه میدانند که این کشور بزرگترین ناقض حقوق بشر در گستره خاکی است.
آمریکا میخواهد تمام کشورهای دنیا تحت سلطه او باشند
مظاهری با بیان اینکه آمریکا میخواهد تمام کشورهای دنیا تحت سلطه او باشند، بیان داشت: همانطور که تشکیل این کشور بر مبنای ظلم بر بومیان آن منطقه بود ادامه حیات این کشور هم بر مبنای خونریزی و استعمار کشورهای مستقل دنیاست و بر این مبنا با هر کشوری که بخواهد در مقابلش مقاومت کند دشمنی میکند.
همه میدانیم که دشمنی آمریکا با ایران پایانی ندارد. ایران در مقابل ظلم و ستم این رژیم جنایتکار ایستاده است و به همین دلیل میتوان گفت علت اصلی شهادت سردار سلیمانی همین مقاومت ایران در مقابل این دولت تروریستی است. به اذعان و اعتراف خود آمریکاییها این کشور خود خالق گروهک تروریستی داعش بود تا به وسیله آن جبهه مقاومت در منطقه را نابود کند و با نابودی داعش عقده و کینههای خود را در شهادت عامل از بین برنده داعش خالی کرد و این جهادگر بزرگ و فرمانده بزرگ جهان اسلام را به شهادت رساند.
دانش آموز ۱۲ سالهای که در داغ شهادت سردار سلیمانی گریست
معلم است و خود را دهقانی معرفی میکند. میگوید بعد از شنیدن خبر شهادت سردار سلیمانی پسرش چند ساعتی را به گریه نشست.
خانم دهقانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهادت سردار سلیمانی باعث حزن و اندوه تمام مردم شد، اظهار داشت: شهید سلیمانی یک فرد فراجناحی و کسی بود که خود را سرباز ولی فقیه میدانست و به همین دلیل همیشه مطیع فرامین رهبر معظم انقلاب بود.
وی با اشاره به اینکه شهادت سردار سلیمانی همچون چراغی برای ادامه راه پرصلابت جمهوری اسلامی است، ابراز داشت: وقتی پسر ۱۲ ساله من بعد از شنیدن شهادت سردار سلیمانی گریه مینشیند این عمق محبت و علاقه مردم ایران به این شهید بزرگوار را نشان میدهد.
این معلم مدارس کاشان افزود: سردار سلیمانی به آرزوی دیرینه خود که همان شهادت بود رسید ولی مردم ایران را از حضور و وجود خود در ادامه راه پر فراز و نشیب انقلاب بی بهره کرد ولی دشمن باید بداند اگرچه شهید سلیمانی در بین ما نیست ولی یاد و خاطره او تا ابد در نزد مردم ایران زنده و ماندگار است.
وی با بیان اینکه قصد دارم برای مراسم وداع و تشییع پیکر این شهید بزرگوار در تهران حضور داشته باشم، تصریح کرد: مهمترین دلیل این تصمیم هم اجابت درخواست فرزندم برای حضور در این مراسم بود.
عشق و محبت سردار سلیمانی در وجود تک تک مردم ایران تمام شدنی نیست. فداکاریهای خالصانه این سردار بزرگ رشید اسلام در جنگ با داعشیان تروریست و همچنین کمک و یاری این سرباز ولی فقیه در ماجرای سیل خوزستان فراموش نشدنی است. ایمان و تقوای سردار سلیمانی چه در سالهای مجاهدت دفاع مقدس و چه بعد از سالهای عشق و حماسه نشان از بزرگی منش و رفتار او بود که باعث شده است اینچنین محبوب قلوب و دلهای مردمان سرزمینمان باشد.
راه مقاومت با شهادت سردار سلیمانی پایان نمیپذیرد
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سردار سلیمانی خار چشم دشمنان و استکبار جهانی بود، اظهار داشت: با شهادت این فرمانده رشید اسلام راه مقاومت تا نابودی مستکبرین عالم پایان نمی پذرید.
وی شهید سردار سلیمانی را مرد جهاد و شهادت نامید و ابراز داشت: او پس از سالهای مجاهدت در راه آرمانهای امام و انقلاب به آرزوی دیرینه خود که همان شهادت بود رسید.
آیت الله عبدالنبی نمازی با اشاره به اینکه استکبار و در رأس آنها امریکای جهانخوار و رئیس جمهور ورشکسته ان به زودی تقاص این جنایت خود را پس خواهند داد، تصریح کرد: این اقدام تروریستی و جنایتکارانه دولت تروریست پرور آمریکا تا ابد منفور همه ملتها به خصوص ملل آزادیخواه دنیا خواهد بود.
وی با بیان اینکه راه سردار سلیمانی با شهادت او توسط همرزمان و علاقمندان به او در اقصی نقاط عالم ادامه پیدا خواهد کرد، بیان داشت: انتقامی سخت در انتظار آمریکاست تا بفهمد که اقدامات تروریستی او با جوابی دندان شکن مواجه میشود.
آمریکا با این اقدام جنایتکارانه گور خود را در منطقه کنده است
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمریکا با انجام این اقدام جنایتکارانه گور خود را در منطقه کنده است، اظهار داشت: شهادت سردار سلیمانی باعث شده است که روحیه ایثار و از خودگذشتگی بیش از پیش در بین جوانان گسترش پیدا کند.
وی یکی از اهداف آمریکا از شهادت سردار سلیمانی را تضعیف جبهه مقاومت در منطقه دانست و ابراز داشت: آمریکا و استکبار جهانی باید بداند با شهادت سردار سلیمانی جبهه مقاومت بیش از پیش به حرکت ضداستکباری خود ادامه میدهد.
مرتضی عمومهدی با اشاره به ابراز خوشحالی سیاستمداران صهیونیستی بعد از شهادت سردار سلیمانی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی نفسهای آخر خود را در منطقه میکشد و به امید خدا به زودی شاهد فروپاشی و نابودی این رژیم جعلی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه آمریکا و مزدوران آن میخواهند فرهنگ جهاد و شهادت را در جامعه ایرانی کمرنگ کنند، افزود: به فضل خدا و به برکت خون شهدای عزیز وطن جوانان و سربازان انقلاب اسلامی در راه دفاع از وطن و اسلام از هیچ تلاش و کوششی مضایغه نمیکنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان با اشاره به مطالبه مردم ایران در انتقام از عاملان این جنایت ددمنشانه بیان داشت: ایران برای انتقام خون سردار شهیدش از تمام ظرفیتهای خود استفاده میکند و به آمریکا و استکبار جهانی این اطمینان را میدهیم که از این اقدام خود پشیمان خواهند شد.
با شهادت سردار سلیمانی مبارزه با استکبار جان تازه ای به خود میگیرد
فرماندار کاشان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جای خالی سردار شهید قاسم سلیمانی تا همیشه احساس خواهد شد، اظهار داشت: با این وجود علم و پرچم حق طلبی و آزادیخواهی این شهید بزرگوار تا ابد برافراشته خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مجاهدتهای این شهید بزرگوار در یاد و خاطره مردم ماندگار است، ابراز داشت: باور داریم که خون به ناحق ریخته شده این سردار رشید اسلام باعث وحدت و انسجام بیشتر امت اسلامی برای مبارزه با استکبار و جبهه کفر میشود.
علی اکبر مرتضایی با بیان اینکه با شهادت سردار سلیمانی مبارزه با استکبار در منطقه و سرتاسر عالم جان تازه ای به خود میگیرد، تصریح کرد: شهید سردار سلیمانی نمونه یک انسان کامل بود که آرزوی شهادت داشت و در نهایت به این آرزوی دیرینه خود رسید.
پیشنهاد نامگذاری پروژه زیرگذر کاشان به نام سردار شهید قاسم سلیمانی
به گزارش مهر، در پی شهادت سردار سلیمانی شهردار کاشان نیز اعلام کرده است: پیشنهادی ارائه کردهایم که در صورت موافقت مجموعه تصمیم گیر، پروژه زیرگذر کاشان به نام سردار شهید قاسم سلیمانی مزین و نامگذاری شود.
وی تاکید کرد: نام این سردار سرافراز از هر پروژه و اقدامی والاتر و بالاتر است اما با توجه به علاقه مدیریت شهری و همچنین خواست عمومی شهروندان کاشانی نسبت به رقم خوردن این اتفاق، امیدواریم این توفیق برای شهر حاصل شود.
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