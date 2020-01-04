تولید ۵ میلیون مگاوات ساعت انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم بلبل آبادی صبح شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: در ۹ ماهه نخست امسال ۵ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۷۲۰ مگاوات ساعت انرژی برق در نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان تولید شده است.

وی افزود: مقدار تولید انرژی برق این نیروگاه در آذر امسال ۵۸۳ هزار ۵۷۳ مگاوات ساعت بود.

مدیرعامل برق منطقه‌ای گیلان با اشاره به اینکه نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان، بزرگترین نیروگاه منطقه گیلان با ظرفیت تولید ۱۳۰۷.۴ مگاوات دارای ۶ واحد گازی و ۳ واحد بخار ماست، ادامه داد: این نیروگاه در ۱۵ کیلومتری جنوب‌شرقی شهرستان رشت و در مجاورت شهر صنعتی رشت قرار گرفته است.