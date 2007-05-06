استیضاح وزیر کشور شوخی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، محمد حسین موسی پور معاون حقوقی وپارلمانی وزیر کشور که در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با خبرنگاران سخن می گفت ، اعلام کرد: استیضاح وزیر کشور مطرح نیست و این موضوع در حد ابراز گلایه است .
وی تاکید کرد: نمایندگان مردم گلایه هایی از آقای پور محمدی دارند که سعی می کنیم آنها را در روند مذاکرات دو طرفه برطرف نماییم .
موسی پور همچنین درباره احتمال برکناری محمد باقر قالیباف شهردار تهران گفت: خبری در این خصوص ندارم و این موضوع به اعضای شورای شهر مربوط می شود.
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