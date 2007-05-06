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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۲۵

موسی پور در جمع خبرنگاران:

استیضاح وزیر کشور شوخی است

استیضاح وزیر کشور شوخی است

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور ضمن ابراز بی اطلاعی از اقدام نمایندگان خوزستانی برای استیضاح وزیر کشور ، آن را یک شوخی دانست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، محمد حسین موسی پور معاون حقوقی وپارلمانی وزیر کشور که در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با خبرنگاران سخن می گفت ، اعلام کرد: استیضاح وزیر کشور مطرح نیست و این موضوع در حد ابراز گلایه است .

وی تاکید کرد: نمایندگان مردم گلایه هایی از آقای پور محمدی دارند که سعی می کنیم آنها را در روند مذاکرات دو طرفه برطرف نماییم .

موسی پور همچنین درباره احتمال برکناری محمد باقر قالیباف شهردار تهران گفت: خبری در این خصوص ندارم و این موضوع به اعضای شورای شهر مربوط می شود.

کد مطلب 481605

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