بهترین راه برای حل مسئله هسته ای ایران دیپلماسی زیرکانه است / آمریکا باید با توجه به نقش ایران در خاورمیانه با آن گفتگو کند

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی"فیلادلفیا اینکوایرر" درتحلیلی نوشت : مقامهای ارشد ایران و آمریکا با صراحت نشان داده اند که به گفتگو با یکدیگر علاقه مند هستند."خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید که آمریکا باید مستقیما با ایران تعامل کند؛ مقامهای ارشد عراقی نیزهمین اظهار نظرها را ارائه می دهند.

" ترودی روبین"( Trudy Rubin) نویسنده این تحلیل خاطر نشان می کند : با این وجود، گفتگوها در دولت آمریکا مانع گفتگوهای جدی است. دیک چنی معاون جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا و همراهان وی خواهان تغییر نظام در ایران هستند نه تعامل و مشارکت با آن. رایس لزوم انجام این گفتگوها را می داند، اما می خواهد برمواردی از جمله انتقال سلاح از ایران به شبه نظامیان در عراق تاکید کند.

در ادامه این تحلیل آمده است : به 4 دلیل کاخ سفید باید مذاکرات استراتژیک خود را با ایران آغاز کند. اول آنکه نه گفتگو و نه دیپلماسی به معنای تسلیم نیست. ایران مانع تلاشهای گذشته آمریکا برای تماسهای مستقیم شده و البته واشنگتن نیز همین کار را انجام داده است. اما مسائلی از جمله برنامه هسته ای ایران ، نقش آن در منطقه و آینده عراق نیازمند آن است که آمریکا بار دیگر( برای گفتگو) تلاش کند.

نویسنده در دلیل دوم خود بدون توجه به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران ادعا می کند: دوم آنکه اگر آمریکا می خواهد مانع آن شود که ایران به سلاح هسته ای دست پیدا کند (!) ، بهترین راه، دیپلماسی زیرکانه و قاطعانه است. گزینه اقدام نظامی تندروها در ایران و اسلام گرایان را در سراسرجهان تقویت خواهد کرد و به ایران این اطمینان را می دهد تا به دنبال بمب (!)باشد.

نویسنده با وجود روی کار بودن دولت منتخب از نمایندگان تمام طیفهای ملت عراق از جمله شیعه و سنی نوشت : سوم آنکه منافع آمریکا در عراق بیشتر در تلاقی با منافع ایران است نه دیگر کشورهای خاورمیانه . شیعیان ایران از دولت تحت حاکمیت شیعه در عراق حمایت می کنند. اما هنوز پنج ایرانی را در اسارت خود داریم ؛ اگر تهران به این باور برسد که دیگر واشنگتن به دنبال اینگونه اقدامها نیست، می توانیم با یکدیگر برای برقراری ثبات در عراق همکاری کنیم.

چهارم آنکه در سال 2001 ایران همکاری مهمی با نیروهای آمریکایی در برقراری ثبات در افغانستان داشت.

در پایان این تحلیل آمده است : کاخ سفید باید رویای تغییر نظام( در ایران) را کنار بگذارد و همه مسائل را روی میز قرار دهد. این مسئله همچنین نیازمند یک رویکرد کاملا جدید استراتژیک آمریکا به منطقه است.آنچه مهم است اراده سیاسی است.