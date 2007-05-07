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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۵۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اصلاح قانون مدارس غیر انتفاعی در مراحل نهایی است

اصلاح قانون مدارس غیر انتفاعی در مراحل نهایی است

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون مدارس غیر انتفاعی، مراحل نهایی خود را طی می کند.

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: در اصلاح قانون مدارس غیر انتفاعی حمایت بیشتر از بخش خصوصی برای حضور در سیستم آموزش و پرورش، قانونمند کردن وضعیت هیات امنای این مدارس و مشخص شدن تکلیف زمین مدارس غیر انتفاعی در اولویت قرار دارد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد زمین مدارس غیر انتفاعی تصریح کرد: تعدادی از مالکان خصوصی بخشی از ارا ضی یک منطقه را به عنوان مدرسه در اختیار می گیرند و در این در حالی است که با منحل شدن مدارس، زمین ها بلاتکلیف می مانند، بنابراین با اصلاح قانون ذکر شده وضعیت زمین های این چنینی مشخص خواهد شد.

عباسپور اظهارداشت: نظارت بر شهریه مدارس غیر انتفاعی، حمایت دولت از این دسته از مدارس و تغییر نام آنها از غیر انتفاعی به غیر دولتی از دیگر محورهای این اصلاحات به شمار می رود.

کد مطلب 481614

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