اصلاح قانون مدارس غیر انتفاعی در مراحل نهایی است

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: در اصلاح قانون مدارس غیر انتفاعی حمایت بیشتر از بخش خصوصی برای حضور در سیستم آموزش و پرورش، قانونمند کردن وضعیت هیات امنای این مدارس و مشخص شدن تکلیف زمین مدارس غیر انتفاعی در اولویت قرار دارد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد زمین مدارس غیر انتفاعی تصریح کرد: تعدادی از مالکان خصوصی بخشی از ارا ضی یک منطقه را به عنوان مدرسه در اختیار می گیرند و در این در حالی است که با منحل شدن مدارس، زمین ها بلاتکلیف می مانند، بنابراین با اصلاح قانون ذکر شده وضعیت زمین های این چنینی مشخص خواهد شد.

عباسپور اظهارداشت: نظارت بر شهریه مدارس غیر انتفاعی، حمایت دولت از این دسته از مدارس و تغییر نام آنها از غیر انتفاعی به غیر دولتی از دیگر محورهای این اصلاحات به شمار می رود.