به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، نظرسنجی از مسئولان، داده‌های کشتیرانی و برآورد مشاوران نشان داد تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی با ۹۰ هزار بشکه کاهش به ۲۹ میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه در روز رسید.

براساس این نظرسنجی، عربستان با رساندن تولید روزانه نفت خود به ۹ میلیون و ۸۳۰ هزار بشکه در روز، تولیدش را دو برابر مقدار تعهدشده کاهش داده است.

امارات نیز تولید خود را بیش از رقم تعیین‌شده کاهش داد و به ۳ میلیون و ۴۰ هزار بشکه در روز رساند. عراق نیز در ماه دسامبر امسال به سهمیه خود پایبند بود و روزانه ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه نفت تولید کرد.

طبق توافق جدید اوپک و متحدانش، کشورهای عضو و غیرعضو این سازمان تعهد کرده‌اند، در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی، کاهش تولید خود را ۵۰۰ هزار بشکه عمیق‌تر کنند و به یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز برسانند.