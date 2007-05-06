تلفات جاده ای استان فارس 23 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش بهادری ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت : طی سال 84 یک هزار و 492 نفر در تصادفات جاده ای در استان فارس جان خود را از دست دادند که این میزان در سال گذشته به یک هزار و 473 نفر معادل دو درصد کاهش یافت.

وی تصریح کرد : برخی از دستگاه ها با ارائه آمار کذب مبنی بر افزایش تصادفات در نوروز امسال در سطح جاده های فارس، سعی در تشویش اذهان عمومی دارند که بر اساس آمار پزشکی قانونی به صراحت می توان اعلام کرد تصادفات جاده ای در استان کاهش یافته است.

سرپرست پلیس راه استان فارس اضافه کرد : برخی از دستگاه های استانی سعی دارند با سلیقه خود آمار ارائه دهند که این موضوع بسیار اشتباه است و منجر به بی اعتمادی مردم نسبت به آمارهای موجود می شود.

وی با اشاره به عملکرد موفق پلیس راه استان فارس در ایام نوروز افزود : طی این ایام حدود 108 تیم گشت آشکار و 15 دستگاه سواری گشت نامحسوس کنترل ترافیک جاده ای در سطح استان را برعهده داشتند.

سرهنگ بهادری تصریح کرد : طی این ایام ماموران پلیس راه فارس با استفاده از 25 دستگاه دوربین کنترل سرعت و دو دستگاه خودرو مجهز به این دوربین تردد وسایل نقلیه را کنترل می کردند.

وی از به کارگیری سه هزار و600 دانش آموز همیار پلیس در سطح استان فارس طی ایام نوروز خبرداد و افزود: اجرای طرح همیار پلیس در این ایام تاثیرات مثبت و مطلوبی را بر روند کاهش تصادفات جاده ای داشت.