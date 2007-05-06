رئیس کمیسیون مشورتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نقش کمیسیون مشورتی در مورد تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور گفت : نقش این کمیسیون در تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور از طریق بررسی موضوعات مهمی است که به دبیرخانه ارجاع می شود. همچنین از طریق طرح تهیه اصول نقشه جامع علمی کشور و ارائه آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ایفای نقش می پردازد.

وی تاکید کرد: نظر خواهی، نظر سنجی و ارزیابی دیدگاه و پیشنهادات اساتید و هایت علمی دانشگاهها و جمع بندی و تلفیق و در نهایت ارائه آنها به شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله وجوه برجسته شیوه کار کمیسیون مشورتی در راستای استفاده علمی و برخورداری از همکاری های پژوهشی اساتید دانشگاهی و حوزوی است.

دکتر جعفرپور در رابطه با نحوه تعامل کمیسیون مشورتی با دستگاه ها و مراکز علمی کشور گفت: این کمیسیون با مراکز فوق الذکر دارای تعامل دائم است به گونه ای که معاونین وزارت آموزش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به عنوان عضو در کمسیون مشورتی حضور دارند که می توانند حلقه ارتباط و باز کننده راه میان کمیسیون مشورتی و دستگاه های متبوع خود باشند که سعی می کنیم با استفاده از نظر وزارتخانه ها به جمع بندی نهایی دست پیدا کنیم.

رئیس کمیسیون مشورتی اولویت های سه گانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1386 را از جمله اهم برنامه ها وفعالیت های کمیسیون متبوع در سال جاری اعلام کرد و افزود: تلاش ما این است که در حوزه های نوسازی نظام آموزشی از جمله تغییر رویکرد حافظه پروری به خلاقیت محوری و مهندسی فرهنگی و نقشه مهندسی جامع علمی کشور گام برداریم.

دکتر جعفر پور با توجه به ضرورت تغییر و نوسازی نظام آموزشی کشور به عنوان یکی از اهداف و اولویت های شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: ما در زمینه نوسازی نظام آموزشی به آسیب شناسی این نظام به صورت جامع، درست و دقیق احتیاج داریم.

وی آسیب شناسی را لازمه مهم ارائه پیشنهادات موثر جهت ایجاد تحول در نظام آموزشی دانست و افزود: علت وارد بودن انتقادات و گله مندی موجود بر نظام آموزشی کشور، چه آموزش و پرورش و چه نظام دانشگاهی ناکار آمد بودن آن در رفع نیازهای جامعه و عدم قابلیت گره گشایی در امور جاری به علت غیر بومی بودن، حافظه پروری و حافظه مداری آن است.

وی زمینه سازی برای ایجاد در آمد و ایجاد شانیت اجتماعی برای رشته علوم انسانی را یکی از عوامل مهم ایجاد انگیزه برای روی آوری به رشته علوم انسانی و رفع نیازهای کشور در این زمینه دانست و دادن اولویت به آن را در تهیه نقشه جامع علمی کشور برای ایجاد جاذبه در حوزه علوم انسانی لازم و ضروری برشمرد.

رئیس کمیسیون مشورتی در پایان با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1364 تحت عنوان " جلسات مشترک وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش" وجود گسیختگی و ناهماهنگی در بین نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی کشوررا از جمله نواقص و انتقادات موجود در نظام آموزشی کشور بر شمرد و اظهار امیدواری کرد با التفات و عنایت مجدد مسئولین و تصمیم گیران نسبت به مصوبه فوق الذکر که تاکنون به آن چندان توجه نشده است این نقیصه بر طرف شود.