الزامات سند چشم انداز نظام اسلامی در حوزه علمیه قم بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست با بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران گفت: ایران دیگر از تغییر نظام جمهوری اسلامی در کوتاه مدت ناتوانند اما اگر در مسایل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نتوانیم انقلابی ایجاد کنیم در دراز مدت نظام سیاسی نیز آسیب‌پذیر خواهد بود.

دکتر محسن رضایی سند چشم‌انداز را طرحی برای تبدیل انقلاب اسلامی به یک تمدن دانست و گفت: برای آنکه انقلاب ماندگار شود، باید به یک تمدن تبدیل شود که در تمام مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی الگو باشد و آنچه دشمنان از آن بیم دارند، تبدیل شدن ایران اسلامی به یک تمدن الگوست.

وی که پنجشنبه گذشته در قم سخنرانی می کرد، تحقق سند چشم‌انداز را نیازمند تئوری‌پردازی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت کارآمد و فعال دانست و گفت: بازیها و شکلک‌های دموکراتیک توسط گروه‌های مختلف آسیبی جدی برای این حرکت خواهد بود و همه گروه‌های انقلابی به دور از هیاهوهای جناحی باید با تمام توان و ظرفیت برای تحقق این برنامه تلاش کنند.

وی در پایان سیاست‌های اصل 44 و سیاست مدیریت و اداره کشور و برخی سیاست‌های دیگر را کتاب انقلاب دوم دانست که به رهبری مقام معظم رهبری شکل خواهد گرفت.