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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۳:۰۳

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ:

دوزندگان پوشاک هم وارد ساماندهی مد و لباس می‌شوند

دوزندگان پوشاک هم وارد ساماندهی مد و لباس می‌شوند

سردار ساجدی نیا با بیان اینکه ورود صنف پوشاک به بحث امنیت اخلاقی امری نیکوست ، گفت: با توجه به رایزنی های سال گذشته فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اتحادیه ها و صنف های دست اندرکار تولید پوشاک ، به زودی دوزندگان نیز وارد ساماندهی مد و لباس در راستای ارتقای امنیت اجتماعی می شوند .

سردار سرتیپ دوم حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت اخلاقی در سومین هفته از اجرای آن ، بیان داشت : تا به این لحظه دستاوردهای طرح امنیت اجتماعی مثبت بوده است .

وی با اشاره به شروع به کار 500 فروشگاه «جلوه حجاب» از 2000 فروشگاه پیش بینی شده در روز گذشته ، یادآور شد : در مرحله های آتی ، دوزندگان پوشاک نیز وارد طرح عرضه پوشاک مناسب و اسلامی می شوند .

جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ارتباط با فروش برخی پوشاک خارج از طرح «برند و برچسب اتحادیه» و احتمال وجود مدل های خلاف شئونات اسلامی در آنها ، گفت : فروشنده های کنار خیابان معمولاً ارزان فروش هستند و از گونه های گران قیمت و غربی ندارند ؛ لذا نگرانی از این جهت نیست .

این مقام انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد : در صورتی که سایر سازمان ها همکاری کنند ، بی شک موفقیت های این طرح بیشتر خواهد بود .

کد مطلب 481662

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