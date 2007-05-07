خبرنگار مهر از بانک مرکزی کسب اطلاع کرد: تا پایان سال گذشته 12 میلیون قطعه اسکناس 5 هزار تومانی توسط بانک مرکزی منتشر شده و از ابتدای سال جاری تا پایان هفته گذشته نیز 6 میلیون قطعه دیگر نیز به چاپ رسید، به عبارت دیگر در مجموع 18 میلیون قطعه اسکناس 5 هزار تومانی منتشر شده است.

بانک مرکزی در ازای اسکناس هایی که امحاء می کند، اسکناس های 5 هزار تومانی را منتشر می کند، به عبارت دیگر فقط در قبال اسکناس های امحاء شده اسکناس 5 هزار تومانی منتشر می شود و انتشار اسکناس 5 هزار تومانی غیر از آن منتشر نمی شود.

دلیل عدم انتشار اسکناس 5 هزار تومانی بیش از رقم اسکناس های امحاء شده به گفته یکی از مسئولان بانک مرکزی، مناسب بودن وضعیت پولی بانک ها و عدم نیاز آنها به اسکناس بیشتر است.

میزان اسکناس 5 هزار تومانی منتشر شده برای کشور بسیار کم است، زیرا هم اکنون رقم انتشار اسکناس های دو هزار تومانی به یک میلیارد قطعه و اسکناس های هزار تومانی به بیش از 5/3 میلیارد قطعه رسیده است.

به نظر می رسد حداقل به دو سال زمان نیاز است تا اسکناس های 5 هزار تومانی را به حدی منتشر کرد تا قابل استفاده در دستگاه‌های ATM شود.

زمانی اسکناس های 5 هزار تومانی قابل استفاده و کاربرد در دستگاه های ATM خواهد بود که تعداد آنها حداقل به بیش از 700 میلیون قطعه قطعه برسد.