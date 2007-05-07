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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۸:۰۵

با حضور 100 میهمان از 20 کشور؛

پنجمین هم اندیشی تعامل ادبی ایران و جهان برگزار می شود

پنجمین هم اندیشی تعامل ادبی ایران و جهان با عنوان " ادبیات تطبیقی " با حضور 100 استاد و اندیشمند از 20 کشور و شماری از فرهیختگان داخلی روزهای 18 و 19 اردیبهشت ماه در حسینیه الزهرا (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری  مهر، دکتر عباسعلی وفایی - رئیس مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی این سازمان ، روز گذشته در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی گفت : در این همایش دو روزه جنبه های تطبیقی و عملی ادبیات تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

دکتر وفایی افزود : از 70 مقاله داخلی و خارجی که به دبیرخانه همایش رسیده است ، مجموعا 17مقاله در طول همایش ارائه می شود و تمامی مقالات در قالب یک کتاب انتشارخواهد یافت.

وفایی نزدیکی اندیشه های استادان داخلی و خارجی، تبادل علمی، حمایت از پژوهش های زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور و تجلیل از استادان زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور را از جمله اهداف این همایش عنوان کرد.

وی با اشاره به همزمانی برگزاری این همایش با بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، گفت : مقالاتی از سوی استادان و پژوهشگران چین ، ژاپن، گرجستان، روسیه، ترکمنستان، تاجیکستان، هند، صربستان، کنیا، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ... به این همایش ارائه شده که خلاصه مقالات همایش در طول برگزاری آن چاپ و عرضه می شود.

رئیس مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود : ازجمله برنامه های جانبی این همایش بازدید میهمانان همایش از دانشگاه های تهران ، علامه طباطبایی و الزهراء(س) ، دیدار با اهل قلم، دیدار از موزه ها و کتابخانه ملی است.

این همایش به همت مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب برگزار می شود.

کد مطلب 481687

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