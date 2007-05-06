هواپیمای ساخت داخل برای اولین بار در فرودگاه اراک به زمین نشست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک گروه سازنده و مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران و جمعی از مدیران ستادی از جمله شرنشینان این هواپیما بودند که به منظور بررسی قابلیت های صنایع مادر استان مرکزی برای ایجاد قطب هواپیماسازی در این استان با هواپیمای یاد شده وارد اراک شدند.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران در این خصوص گفت : صنایع مادر تخصصی مستقر در اراک توان تبدیل به قطب هواپیماسازی کشور را دارد.

"سیدمحمد علیزاده" افزود: شرکت هواپیمایی ‌ایران (هسا) آمادگی هرگونه آموزش و انتقال دانش فنی و حمایتهای جانبی را از صنایع مادرتخصصی اراک دارد.

در این مراسم با وجود دعوت قبلی از خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات استان نیروهای حفاظت فرودگاه از ورود خبرنگاران‌ به جز صدا و سیما به ‌ساختمان فرودگاه ممانعت کرده ‌و دعوتنامه رسمی استانداری را کافی ندانستند.