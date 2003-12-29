سومين محموله از كمكهاي دولت مصر به زلزله زدگان وارد تهران شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، اولين محموله از کمکهاي انساندوستانه مصر توسط دو هواپيماي باري صبح روز شنبه قاهره را به مقصد تهران ترک کرد .

سومين هواپيما که حامل ملزومات ضروري شامل چادر، پتو و دارو بود روز يکشنبه وارد ايران شد و امروز نيز يک هواپيما که حامل چهارمين محموله از کمکهاي دولت مصر بود وارد تهران شد .

از سويي روزنامه دولتي الاخبار مصر در گزارشي نوشت : حسني مبارک رئيس جمهوري مصر شخصا ارسال کمکهاي ضروري مصر به کشور دوست و برادرايران را دنبال مي کند .

