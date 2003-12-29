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۸ دی ۱۳۸۲، ۲۱:۰۶

سومين محموله از كمكهاي دولت مصر به زلزله زدگان وارد تهران شد

دولت مصر امروز سومين محموله از ملزومات مورد نياز بازماندگان زلزله دلخراش بم را به ايران فرستاد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، اولين محموله از کمکهاي انساندوستانه مصر توسط دو هواپيماي باري صبح روز شنبه قاهره را  به مقصد تهران ترک کرد .
سومين هواپيما که حامل ملزومات  ضروري شامل چادر،  پتو و دارو بود روز يکشنبه وارد ايران شد و امروز نيز يک هواپيما که حامل چهارمين محموله از کمکهاي دولت مصر بود وارد تهران شد .
از سويي روزنامه دولتي الاخبار مصر در گزارشي نوشت : حسني مبارک رئيس جمهوري مصر شخصا ارسال کمکهاي ضروري مصر به کشور دوست و برادرايران را دنبال مي کند .

کد مطلب 48169

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