  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۱۲

قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در گفتگو با مهر:

تمامی پارک‌های تهران به وسایل ورزشی مجهز می‌شوند

قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران گفت: تا کنون بیش از 100 پارک تهران به وسایل ورزشی مجهز شده‌اند و امسال نیز نصب این وسایل ورزشی در پارک‌های تهران ادامه و گسترش می یابد.

محمد عیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه های موجود قرار است طی 5 سال آینده تمامی پارکهای تهران به این وسایل ورزشی مجهز شده و امکانات لازم در این زمینه فراهم شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون یک هزار و 412 پارک در تهران وجود دارد بنابراین امکان ایجاد امکانات وسایل ورزشی طی مدت کوتاه امکان پذیر نیست چون هزینه بسیاری در بر خواهد شد.

قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران گفت: قرار است به تدریج و هر سال اعتباری برای ایجاد این امکانات در پارکها در نظر گرفته شود تا تمامی پارکهای تهران به این وسایل ورزشی تجهیز شوند.

وی گفت: تا کنون حدود 100 پارک توسط شهرداری مناطق و 100 پارک نیز توسط سازمان پارکها در خدمات شهری متمرکز در تهران به این وسایل ورزشی مجهز شده است.

کد مطلب 481692

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها