محمد عیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه های موجود قرار است طی 5 سال آینده تمامی پارکهای تهران به این وسایل ورزشی مجهز شده و امکانات لازم در این زمینه فراهم شود.
وی اظهار داشت: هم اکنون یک هزار و 412 پارک در تهران وجود دارد بنابراین امکان ایجاد امکانات وسایل ورزشی طی مدت کوتاه امکان پذیر نیست چون هزینه بسیاری در بر خواهد شد.
قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران گفت: قرار است به تدریج و هر سال اعتباری برای ایجاد این امکانات در پارکها در نظر گرفته شود تا تمامی پارکهای تهران به این وسایل ورزشی تجهیز شوند.
وی گفت: تا کنون حدود 100 پارک توسط شهرداری مناطق و 100 پارک نیز توسط سازمان پارکها در خدمات شهری متمرکز در تهران به این وسایل ورزشی مجهز شده است.
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