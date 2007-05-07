قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در گفتگو با مهر: تمامی پارک‌های تهران به وسایل ورزشی مجهز می‌شوند

قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران گفت: تا کنون بیش از 100 پارک تهران به وسایل ورزشی مجهز شده‌اند و امسال نیز نصب این وسایل ورزشی در پارک‌های تهران ادامه و گسترش می یابد.