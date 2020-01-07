به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، کلاغ میتواند تا ۳۵ نوع صدای مختلف را در اطراف خود شناسایی کرده و از آنها تقلید کند. باتوجه به اینکه آتش سوزیهای گسترده در استرالیا باعث تردد مکرر ماشینهای آتش نشانی و به صدا درآمدن صدای آژیر آنها برای روزهای متمادی شده، کلاغهای استرالیایی نیز ناخودآگاه به تقلید از این صدا روی آورده و مرتباً از خود صدای آژیر درمی آورند.
مقدار آلودگی ناشی از آتش سوزیهای اخیر استرالیا تا بدان حد زیاد است که باعث شده انبوهی از دی اکسیدکربن در این کشور پراکنده شود. حجم این دی اکسیدکربن به اندازه نیمی از کل دی اکسیدکربنی است که در سال ۲۰۱۸ در استرالیا تولید و منتشر شده بود.
بررسیهایی که محققان دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا در مورد اثرات مخرب این آتش سوزی انجام دادهاند، نشان میدهد کلاغهایی که در مجاورت نواحی دچار آتش سوزی زندگی میکنند همگی در حال تقلید از صدای آژیر ماشینهای پلیس، آمبولانس و آتش نشانی هستند.
کلاغهای یادشده به علت شکار بسیاری از حشرات و آفت ها در میان کشاورزان و باغداران محلی محبوبیت زیادی دارند ولی بیم آن میرود که آتش سوزیهای گسترده باعث از بین رفتن این پرندگان شود یا سلامت روانی آنها را مختل کند. این آتش سوزیها تا به حال بیش از دو هزار کوالا را نیز نابود کرده است. این حیوانات تنها در استرالیا زندگی میکنند.
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