225 ماما در استان زنجان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر رحیم سروری بعداز ظهر امروز در مراسم روز ماما در محل سالن دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود : از این تعداد 165 نفر کاردان و 66نفردارای مدرک کارشناسی رشته مامایی هستند همچنین تعداد 91ماما نیز در سامانه پزشک خانواده در استان زنجان فعالیت می کنند.

وی افزود : با وجود این افراد استان زنجان به لحاظ مراکز ارائه دهنده خدمات زایمان در حد مطلوبی قرار دارد و درحال حاضر از تعداد 11مرکز درمانی استان زنجان 8 مرکز دارای بلوک ها فعال زایمان هستند.

سروری تربیت نیروی مامای متخصص را از برنامه های مهم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات در مانی استان زنجان عنوان کرد و متذکرشد : درحال حاضر 63دانشجوی رشته مامایی در مقاطع کاردانی و لیسانس در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی در ادامه با عنوان این مطلب که اهمیت و نقش ماما در رشد شاخص سلامت مادران مهم و غیر قابل انکار است تاکید کرد : تامین سلامت مادر، تضمین‌کننده سلامت جامعه است و همین مسئله توجه به وضعیت مامایی و زایمان مادران در کشور را بیشتر نشان می دهد.

سروری فقدان یا ضعف جسمی و روحی مادر را موجب تزلزل خانواده و بروز مشکلات عدیده در جامعه عنوان و تصریح کرد : نقش ماماها در امر مراقبت ، نظارت ، آموزش و تامین سلامت مادر بسیار حائز اهمیت است .