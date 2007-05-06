۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۱۱

"ساعت 25" تحولات اخیر دانشگاهها را بررسی می‌کند

برنامه "ساعت 25" رادیو جوان دوشنبه 17 اردیبهشت‌ماه با حضور نمایندگان تشکل‌های دانشجویی تحولات اخیر دانشگاههای کشور را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ساعت 25" برنامه چالشی شبکه رادیویی جوان است که هر روز در یکی از گروههای برنامه ساز این شبکه تهیه و پخش می شود. در برنامه روز دوشنبه 17 اردیبهشت احمد علمشاهی دبیر دفتر تحکیم وحدت، نریمان جامه شورانی معاون سیاسی سازمان بسیج دانشجویی و سیدمحمدمهدی موسوی فراز مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر حضور دارند.

این برنامه قصد دارد با حضور نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به تحولات اخیر دانشگاههای کشور به ویژه دانشگاههای امیرکبیر و تهران بپردازد. ریشه‌یابی بروز اتفاقات و رخدادهای دانشگاهها در این مقطع زمانی، روند شناسایی مسببین و عوامل بروز این اتفاقات ناگوار، نقش دانشجویان در زمینه مهار اتفاقات احتمالی آینده، نقش اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاهها در زمینه جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی و ... محورهای برنامه هستند.

برنامه "ساعت 25" به صورت زنده از ساعت 13:30 از رادیو جوان پخش می شود و محمد طورانی سردبیر آن است.

