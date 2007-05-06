به گزارش خبرگزاری مهر، "ساعت 25" برنامه چالشی شبکه رادیویی جوان است که هر روز در یکی از گروههای برنامه ساز این شبکه تهیه و پخش می شود. در برنامه روز دوشنبه 17 اردیبهشت احمد علمشاهی دبیر دفتر تحکیم وحدت، نریمان جامه شورانی معاون سیاسی سازمان بسیج دانشجویی و سیدمحمدمهدی موسوی فراز مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر حضور دارند.

این برنامه قصد دارد با حضور نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به تحولات اخیر دانشگاههای کشور به ویژه دانشگاههای امیرکبیر و تهران بپردازد. ریشه‌یابی بروز اتفاقات و رخدادهای دانشگاهها در این مقطع زمانی، روند شناسایی مسببین و عوامل بروز این اتفاقات ناگوار، نقش دانشجویان در زمینه مهار اتفاقات احتمالی آینده، نقش اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاهها در زمینه جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی و ... محورهای برنامه هستند.

برنامه "ساعت 25" به صورت زنده از ساعت 13:30 از رادیو جوان پخش می شود و محمد طورانی سردبیر آن است.