امضاء کنندگان نامه حمایت از انصاریفرد به 96 نفر رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مسائل فوتبال را پیگیری می کنند صبح امروز با تنظیم نامه ای خطاب به دکتراحمدی نژاد و جمع آوری امضا از نمایندگان خواهان حمایت رئیس جمهور از مدیرعامل مستعفی باشگاه پرسپولیس شدند.

براساس گزارش خبرنگار مهر، تاکنون 96 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این نامه را امضا کرده اند.