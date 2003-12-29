تجمع اعتراض آميز برضد گروهك منافقين در بغداد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبکه خبري الجزيره، شرکت کنندگان در پايان اين تظاهرات ، با برپايي اجتماع اعتراض آميزي در مقابل دفترجمعيت آسيب ديدگان از تروريسم در بغداد خواستار ديدار و آزادي فرزندان خود شدند که دربند گروهک تروريستي منافقين هستند.

گفتني است نظاميان آمريکايي روز گذشته از حرکت هياتي از اين خانواده ها که قصد داشتند به سمت يکي از پايگاههاي منافقين در عراق حرکت کنند جلوگيري کردند.