تعداد هواپیماهای کشور باید به 200 فروند برسد

سیدمحمد علیزاده ظهر امروز در جمع مدیران اجرایی و صنایع استان در استانداری این استان در اراک افزود : توانمندی داخلی برای ساخت هواپیما وجود دارد و این توانمندی باید با برنامه ربزی جدی گرفته شود و به افق های برنامه بیست ساله در این زمینه توجه شود .

علیزاده خاطر نشان کرد : از ‪ ۱۳۲ ‬ فروند هواپیمای موجود در ناوگان هوایی کشور اینک ‪ ۶۸ ‬ فروند اجاره‌ای است و هواپیماهایی که خود صاحب آنها هستیم فرسوده هستند و طی 7 تا 8 سال آتی هواپیمایی در کشور نخواهیم داشت .

وی تاکید کرد : به منظور تامین نیاز ناوگان هوایی کشور در توافق با وزارت راه و ترابری تا سال ‪ ۱۴۰۴ ‬ باید ‪ ۷۰ ‬ فروند هواپیمای مسافری یکصد سرنشین، ‪ ۶۰ ‬ فروند ‪ ۱۵۰ ‬ سرنشین و ‪ ۳۰ ‬ هواپیمای ‪ ۲۲۰ ‬ سرنشین در داخل تولید شود .

وی توضیح داد : تامین نیاز کشور تا افق ‪ ۱۴۰۴ ‬ از کشورهای غربی حداقل ‪ ۱۵ ‬ میلیارد دلار و از کشورهای شرق ‪ ۱۰ ‬ میلیارد دلار ارز می‌خواهد و هزینه تعمیر و نگهداری جانبی آن نیز ‪ ۵۹ ‬ میلیارد دلار خواهد بود .

علیزاده ساخت هواپیما در داخل را باعث ارز آوری برای کشور دانست و یادآور شد : ساخت هواپیما در کشور علاوه بر اینکه کشور را از نظر دانش فنی توانمند می سازد از خروج ارزهایی که به واسطه سرویس دهی به هواپیما از کشور خارج می شود و میزان آن چندین برابر خرید هواپیما از خارج است جلوگیری می کند .