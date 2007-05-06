تعداد هواپیماهای کشور باید به 200 فروند برسد

سیدمحمد علیزاده ظهر امروز در جمع مدیران اجرایی و صنایع استان در استانداری این استان در اراک افزود : توانمندی داخلی برای ساخت هواپیما وجود دارد و این توانمندی باید با برنامه ربزی جدی گرفته شود و به افق های برنامه بیست ساله در این زمینه توجه شود.
علیزاده خاطر نشان کرد : از ۱۳۲فروند هواپیمای موجود در ناوگان هوایی کشور اینک ۶۸فروند اجارهای است و هواپیماهایی که خود صاحب آنها هستیم فرسوده هستند و طی 7 تا 8 سال آتی هواپیمایی در کشور نخواهیم داشت.
وی تاکید کرد : به منظور تامین نیاز ناوگان هوایی کشور در توافق با وزارت راه و ترابری تا سال ۱۴۰۴باید ۷۰فروند هواپیمای مسافری یکصد سرنشین،۶۰ فروند ۱۵۰سرنشین و ۳۰هواپیمای ۲۲۰سرنشین در داخل تولید شود.
وی توضیح داد : تامین نیاز کشور تا افق ۱۴۰۴از کشورهای غربی حداقل ۱۵ میلیارد دلار و از کشورهای شرق ۱۰میلیارد دلار ارز میخواهد و هزینه تعمیر و نگهداری جانبی آن نیز ۵۹میلیارد دلار خواهد بود.
علیزاده ساخت هواپیما در داخل را باعث ارز آوری برای کشور دانست و یادآور شد : ساخت هواپیما در کشور علاوه بر اینکه کشور را از نظر دانش فنی توانمند می سازد از خروج ارزهایی که به واسطه سرویس دهی به هواپیما از کشور خارج می شود و میزان آن چندین برابر خرید هواپیما از خارج است جلوگیری می کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از آروزهای امام راحل ساخت هواپیما در داخل کشور بود گفت : همت صنعت گران داخلی در کنار برنامه ریزی می تواند این آرزوی امام را برآورده کند.
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