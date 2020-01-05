سردار سلیمانی سرمایه بزرگ اجتماعی کشور بود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مصلی وحدت گرگان اظهارکرد: اقدامات سردار سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس ایران، امنیت کشور را تضمین کرد و باید سال ها بگذرد تا همگان بدانند خداوند چه نعمت بزرگی را به ما اعطا کرده بود.

وی افزود: راه و منش سردار سلیمانی به عنوان سرمایه عظیم اجتماعی باید در بین آحاد مردم تبیین شود چرا که ایشان از گرایشات جناحی و سیاسی عبور کرده بود.

حق شناس با اشاره به جایگاه سردار سلیمانی در سطح ملی و بین اللملی گفت: سپهبد سلیمانی به معنای واقعی سرباز وطن و سرمایه بزرگ اجتماعی کشور بود و بدون شک شهادت این سردار رشید اسلام موجب تقویت وحدت ملی خواهد شد.

استاندار گلستان سردار سلیمانی را سرباز واقعی وطن دانست و گفت: ایشان به واقع در خدمت مردم, انقلاب, امام و رهبری بود و شهادت ایشان بی تردید موجب تقویت وحدت ملی خواهد شد.

حق شناس خاطرنشان کرد: همانگونه که زندگی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برکات فراوانی داشت شهادت ایشان هم منافع ملی را تقویت می کند.