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۱۵ دی ۱۳۹۸، ۱۴:۰۴

استاندار گلستان:

سردار سلیمانی سرمایه بزرگ اجتماعی کشور بود

سردار سلیمانی سرمایه بزرگ اجتماعی کشور بود

گرگان- استاندار گلستان گفت: سپهبد سلیمانی به معنای واقعی سرباز وطن و سرمایه بزرگ اجتماعی کشور بود و بدون شک شهادت این سردار رشید اسلام موجب تقویت وحدت ملی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مصلی وحدت گرگان اظهارکرد: اقدامات سردار سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس ایران، امنیت کشور را تضمین کرد و باید سال ها بگذرد تا همگان بدانند خداوند چه نعمت بزرگی را به ما اعطا کرده بود.

وی افزود: راه و منش سردار سلیمانی به عنوان سرمایه عظیم اجتماعی باید در بین آحاد مردم تبیین شود چرا که ایشان از گرایشات جناحی و سیاسی عبور کرده بود.

حق شناس با اشاره به جایگاه سردار سلیمانی در سطح ملی و بین اللملی گفت: سپهبد سلیمانی به معنای واقعی سرباز وطن و سرمایه بزرگ اجتماعی کشور بود و بدون شک شهادت این سردار رشید اسلام موجب تقویت وحدت ملی خواهد شد.

استاندار گلستان سردار سلیمانی را سرباز واقعی وطن دانست و گفت: ایشان به واقع در خدمت مردم, انقلاب, امام و رهبری بود و شهادت ایشان بی تردید موجب تقویت وحدت ملی خواهد شد.

حق شناس خاطرنشان کرد: همانگونه که زندگی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برکات فراوانی داشت شهادت ایشان هم منافع ملی را تقویت می کند.

کد مطلب 4817313

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