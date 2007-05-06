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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۷:۵۲

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد :

معرفی قانون حفظ حقوق شهروندی به عنوان یک الگوی اسلامی در دیگر کشورها

معرفی قانون حفظ حقوق شهروندی به عنوان یک الگوی اسلامی در دیگر کشورها

آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: قانون حفظ حقوق شهروندی و شناسایی مبانی اسلامی آن می تواند این قانون را به عنوان یک الگوی اسلامی به همه کشورها خصوصا کشورهای اسلامی معرفی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضائیه در جلسه امروز مسئولان عالی قضائی با اشاره به برگزاری اجلاس عراق در شرم الشیخ مصرف گفت: برگزاری این جلسه و حضور عزتمند ایران در آن برای دفاع از حقوق دولت و ملت عراق بسیار ارزنده بود و شرکت فعال ایران نقش مهمی در ناکام گذاشتن اقدامات خصمانه دولت آمریکا و برخی کشورهای غربی دیگر علیه ایران داشت.

آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره مدافع ایجاد امنیت، ثبات و آرامش در عراق است و در این راه تلاش خواهد کرد.

وی تاکید کرد: خوشبختانه مسایل در منطقه به سمتی پیش می رود که آمریکا را نه تنها در عراق که در جهان به بن بست رسانده است و این کشور به حال استیصال رسیده است.

رئیس قوه قضائیه افزود: بحمد الله عزت و آبروی نظام اسلامی ایران در خارج از کشور روز به روز بیشتر می شود و شرکت ایران دراجلاس شرم الشیخ نیز ضمن آنکه کمک بسیار نامناسبی برای حل مسایل عراق بود بر عزت وعظمت نظام اسلامی ایران افزود.

آیت الله هاشمی شاهرودی اظهار داشت: ایستادگی ایران برای دفاع از حقوق مظلومین خصوصا حقوق مردم فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان موجب سربلندی و عزت نظام اسلامی در جهان شده است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به لزوم توجه خاص به حقوق شهروندان گفت: قانون حفظ حقوق شهروندی از قوانین بسیار خوبی است که با ابتکار قوه قضائیه به تصویب رسید و بازتاب و اثرات بسیار مناسبی در جامعه داشته است و باید برای رسیدن هر چه بیشتر به اهداف مورد نظر این قانون که برگرفته از مبانی اسلامی است راهکارهای اجرایی مناسب مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

وی افزود: نحوه دادرسی، کیفیت برخورد با متهمان قبل و بعد از صدور حکم، توجه به حقوق زندانیان و حقوق بزه دیدگان از جمله مواردی است که باید در این زمینه مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد و مبانی اسلامی منطبق با آن تبیین، تشریح و اجرا شود.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: قانون حفظ حقوق شهروندی و شناسایی مبانی اسلامی آن می تواند این قانون را به عنوان یک الگوی اسلامی به همه کشورها خصوصا کشورهای اسلامی معرفی کند.

آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: تبیین و تشریح مبانی این قانون می تواند زمینه خوبی برای تدوین و تصویب لوایح و قوانین دیگر باشد و لازم است که اندیشمندان ، قضات و صاحبنظران حقوقی و قضایی به تبیین هر چه بیشتر این قانون و تحقق اهداف آن کمک کنند.

کد مطلب 481741

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