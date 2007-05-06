پنج بازیکن لیگ برتری جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهرو به نقل از پایگاه خبری فدراسیون فوتبال، آرا بازیکنان متخلف به شرح زیر است:

کعبی پنج میلیون ریال جریمه شد

کمیته انضباطی فدراسیون، حسین کعبی بازیکن تیم پرسپولیس تهران را به مبلغ پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. در حکم انضباطی وی آمده است: حسین کعبی در دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان، به میکروفن صدا و سیما لگد پرتاب کرد که جریمه مذکور به خاطر این حرکت غیر ورزشی نامبرده بوده است. کعبی در جلسه کمیته انضباطی نیز حضور نیافت و رای فوق در غیاب وی صادر شد.

انصاریان و صادقی جریمه شد

کمیته انضباطی فدراسیون در خصوص خطای خطرناک علی انصاریان بر روی سعید رمضانی در دیدار بین تیمهای استقلال تهران و استقلال اهواز، اعلام کرد: نظر به ملاحظه تصویر تلویزیونی دیدار یاد شده ، دفاعیات بی شائبه انصاریان و عدم سابقه تخلف نامبرده در بازیهای لیگ برتر، حرکت وی عمدی تلقی نشده و به لحاظ اشتباه و تردید در دید بین توپ و بازیکن و عدم کنترل بازی، نامبرده به پرداخت مبلغ 2 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین امیرحسین صادقی بازیکن تیم استقلال تهران را به علت استنکاف از دستور مسئولان برگزاری مسابقه دو تیم استقلال تهران و استقلال اهواز در هنگام خروج از زمین و قرار گرفتن مجدد وی در محل ممنوع و با در نظر گرفتن عدم اطلاع ایشان از قرار گرفتن در محل ممنوعه او را به پرداخت مبلغ 2 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.



حکم انضباطی برای بختیاری زاده و رضاپور

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سهراب بختیاری زاده مدافع تیم فوتبال صباباتری را به پرداخت 2 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. گزارش ناظر بازی تیم های پرسپولیس و صبا باتری، حاکی از خودداری بختیاری زاده از انجام دستورات مسئولان برگزاری این مسابقه، در حین اخراج و حضور مجدد وی در محل ممنوع و خارج از محل قرار گرفتن وی است. لذا با توجه به اظهارات بی شائبه نامبرده و فقدان سابقه قبلی ، وی به پرداخت مبلغ 2 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شود.

این کمیته همچنین میثم رضاپورهافبک تیم فوتبال پیکان تهران را به دلایل مشابه با تخلف بختیاری زاده که در بازی تیمش برابر پاس مرتکب شد به پرداخت 2 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.