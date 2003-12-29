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۸ دی ۱۳۸۲، ۲۱:۰۷

امروز

نظاميان صهيونيست به دو مدرسه دانش آموزان فلسطيني حمله كردند

نظاميان رژيم صهيونيستي چهار دانش آموز فلسطيني را در شهر " بيت فوريك" در شمال كرانه غربي زخمي كردند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع پزشکي و شاهدان عيني با اعلام اين خبر افزودند: نيروهاي اسراييلي با تيراندازي و شليک گلوله هاي پلاستکي و گازاشک آور به داخل دو مدرسه، چهار دانش آموز فلسطيني را زخمي کردند.
به گفته اين منابع، بلافاصله  پس از اين حادثه دانش آموزان ازدو مدرسه خارج  و چهار تن از آنها براي درمان به بيمارستان اين شهر منتقل شدند .

کد مطلب 48175

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