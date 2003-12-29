نظاميان صهيونيست به دو مدرسه دانش آموزان فلسطيني حمله كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع پزشکي و شاهدان عيني با اعلام اين خبر افزودند: نيروهاي اسراييلي با تيراندازي و شليک گلوله هاي پلاستکي و گازاشک آور به داخل دو مدرسه، چهار دانش آموز فلسطيني را زخمي کردند.

به گفته اين منابع، بلافاصله پس از اين حادثه دانش آموزان ازدو مدرسه خارج و چهار تن از آنها براي درمان به بيمارستان اين شهر منتقل شدند .