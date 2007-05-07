افزایش حقوق کارگران تاثیری در ارتقای زندگی این قشر ندارد

به گزارش مهر ، مهندس محسن شرکا عصر روز گذشته در همایش حضور در بازار اروپا و آسیای میانه در سالن همایش های سازمان بازرگانی خراسان رضوی افزود : در حال حاضر بخش اعظم درآمد کارگران صرف هزینه مسکن می شود در صورتی که می توانیم با احداث واحدهای مناسب زمینه کاهش هزینه های مسکن آنها را فراهم کنیم.

شرکا تصریح کرد : زمینه های لازم برای افزایش سطح زندگی کارگران را فراهم کرده ایم به همین خاطر در خراسان رضوی اقداماتی برای احداث واحدهای مسکونی کارگری انجام داده ایم که امید است به زودی به بهره برداری برسد.

رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی بیشترین مشکلات صنعتگران را بیرونی دانست و اظهار داشت: 20 تا 25 درصد از مشکلات صنعتگران داخلی از 70 تا 75 درصد بیرون سازمانی است.

وی تصریح کرد : اقتصاد متکی به نفت ، اصرار به خود کفایی و فاصله صنایع ما با کشورهای پیشرفته باعث نابسامانی وضعیت کسب و کار در کشور شده و مشکلات مضاعفی را بر صنعتگران تحمل می کند.

شرکا یادآور شد : اقدامات اخیر رئیس جمهور در زمینه کاهش نرخ بهره می تواند باعث رفع این مشکل بزرگ صنعتگران شود.

وی رفع مشکلات صنعت را نیازمند عزم ملی دانست و تاکید کرد : همان طور که در بحث انرژی هسته ای همگی با همدلی و عزم ملی توانستیم به پیشرفت های قابل ملاحظه ای دست یابیم برای بر طرف کردن مشکلات در صنعت نیز باید در راستای بر طرف کردن اختلاف نظرات و حرکت به سمت اجتماع و همدلی پیش برویم تا بدین وسیله زمینه های لازم برای هر چه موفق تر عملی شدن اصل 44 قانون اساسی را فراهم کنیم.

رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی تقویت پژوهش در بخش صنعت را عامل مهمی در ارتقای نقش صنعت در کشور عنوان و ابراز داشت : تقویت بخش پژوهش باعث می شود تا بهتر بتوانیم با اقصاد جهانی هماهنگ کنیم و با ارتقا کیفی محصولات به سمت افزایش صادرات غیر نفتی گام برداریم.

وی یادآور شد : از جمله کارهایی که برای انجام این مهم باید انجام شود تدوین طرح جامع برای رشته های صنعتی است تا بدین وسیله شاهد ارتباط بهتر مراکز آموزشی و صنعتی باشیم.