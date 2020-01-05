توانمندسازی طلاب درحوزه معیشت واشتغال خانگی باهمکاری بنیاد برکت

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله صمیمی دوست عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مرکز خدمات حوزه های علمیه استان توانمندهای طلاب را احصاء و به بانک های عامل ارائه دهند.

وی بیان داشت: محوریت توانمندسازی خانواده های طلاب در حوزه معیشت و اشتغال خانگی در دستور کار قرار دارد.

صمیمی دوست اظهار داشت: با هدف توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، ارتقای سطح زندگی و توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها و ایجاد فرصتهای کسب و کار برای طلاب در کنار فعالیت های فرهنگی آنان اقداماتی انجام می شود.

وی افزود: در راستای تامین تسهیلات و وامهای ضروری برای طلاب، مقرر شد بانکهای قرض الحسنه رسالت، صندوق کارآفرینی امید و بانک قرض الحسنه مهر ایران همکاری کنند و قرارگاه حضرت زینب (س) نیز سه طرح کوچک نیروگاه خورشیدی برای طلاب ایجاد کند.