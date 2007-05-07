دستورالعمل نهایی انتخابات شورای صنفی کوی دانشگاه تهران اعلام شد

دبیر هیئت نظارت بر تشکلهای دانشجویی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر گفت: حکم شورای معین از این قرار است که برگزاری انتخابات شورای صنفی کوی دانشگاه تهران توسط هیئتی متشکل از نماینده مدیریت کوی دانشگاه، 2دانشجوی مورد قبول دانشجویان با نظارت شورای صنفی مرکزی دانشگاه و هیئت نظارت دانشگاه صورت گیرد.

مهندس محمد حسینخانی افزود: از شورای صنفی مرکزی دانشگاه درخواست شده است تا علاوه بر اینکه بر انتخابات نظارت می کند، این 2 نماینده دانشجویی را نیز معرفی کند.

دبیر هیئت نظارت دانشگاه تهران برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان کوی دانشگاه در اردیبهشت ماه را قطعی دانست اما زمان مشخصی برای آن اعلام نکرد.

بالغ بر یک هزار دانشجوی ساکن کوی دانشگاه تهران چندی پیش طی نامه ای خطاب به مسئولین دانشگاه تهران خواستار انحلال شورای صنفی کوی دانشگاه شده و درخواست کرده بودند، ساز و کاری تعیین شود تا برگزاری انتخابات دوره جدید این نهاد دانشجویی از مکانیسمی خاج از شورای صنفی فعلی کوی دانشگاه صورت گیرد.