به گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، به منظور تعیین نحوه بازتوزیع منابع حاصله از افزایش قیمت بنزین بین خانوارهای مشمول، آیین‌نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت بسته حمایت معیشتی و سایر یارانه‌های دولت را تصویب کرد.

بسته حمایت معیشتی، صد درصد وجوه حاصل از افزایش قیمت بنزین موضوع شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوای سه‌گانه) است که مطابق با ضوابط این آیین‌نامه به خانوارهای هدف پرداخت می گردد.

مطابق این آیین‌نامه، بسته حمایت معیشتی به خانوارهای یک نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه به ترتیب ۴۰ و ۴۸۰ میلیون ریال، دونفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۵۰ و ۶۰۰ میلیون ریال، سه نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۶۰ و ۷۲۰ میلیون ریال، چهارنفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۷۰ و ۸۴۰ میلیون ریال و پنج نفر و بیشتر با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۸۰ و ۹۶۰ میلیون ریال تعلق نمی‌گیرد.

هم‌چنین، خانوارهایی که دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور «همزمان» یا دارای دو واحد ملکی هستند، خانوارهای دارای ملک به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در تهران و کلان‌شهرها و ۹ میلیارد ریال در سایر شهرستان ها، دارای خودروی سواری به ارزش بیش از سه میلیارد ریال یا خودروی عمومی با ارزش بیش از چهار میلیارد ریال، خانوارهای دارای بیش از سه سفر خارجی غیرزیارتی، کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه‌پرداز و گیرندگان تسهیلات بانکی جمعاً به مبلغ بیش از سه میلیارد ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند، مشمول بسته معیشتی نمی شوند.

مبلغ بسته حمایت معیشتی به صورت ماهانه به خانوارهای یک نفره مبلغ ۵۵۰ هزار ریال، دونفره مبلغ یک میلیون و ۳۰ هزار ریال، سه نفره یک میلیون و ۳۸۰ هزار ریال، چهارنفره یک میلیون و ۷۲۰ هزار ریال و پنج نفره و بیشتر دو میلیون و ۵۰ هزار ریال تعلق می‌گیرد.

گفتنی است، نحوه احراز میزان درآمد و تعیین خانوارهای هدف براساس دستورالعملی است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می شود.

اختصاص اعتبار به سازمان حفظ نباتات کشور

هیات وزیران همچنین با تخصیص مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به سازمان حفظ نباتات کشور به منظور مبارزه کامل با آفت ملخ صحرایی در استان‌های جنوب و جنوب شرقی کشور موافقت کرد.

مطابق این تصمیم، سازمان مورد اشاره ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال می نماید.

صدور مجوز دریافت کمک های بلاعوض یونیسف، سازمان ها و مؤسسات بین المللی از سوی وزارت دادگستری

با موافقت هیات دولت، مراجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری می تواند کمک های بلاعوض یونیسف، سازمان ها و مؤسسات بین المللی را دریافت و در راستای برنامه های همکاری مشترک زیر نظر وزیر دادگستری هزینه نمایند.

گفتنی است، از آنجایی که این وزارت مطابق مصوبات دولت به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد تعیین گردیده، این تصمیم به منظور اخذ کمک های بلاعوض دریافتی از سازمان ها و مجامع بین‌المللی و اجرای برنامه های همکاری مشترک، تحقق اهداف و تکالیف مقرر برای وزارت مذکور در حوزه های حقوق کودک و مبارزه با فساد در کشور اخذ شد.