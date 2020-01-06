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۱۶ دی ۱۳۹۸، ۹:۱۱

فرمانده سپاه ناحیه فومن:

مراسم بزرگداشت سردار شهید«حاج قاسم سلیمانی» در فومن برگزار می شود

مراسم بزرگداشت سردار شهید«حاج قاسم سلیمانی» در فومن برگزار می شود

فومن- فرمانده سپاه ناحیه فومن از برگزاری مراسم بزرگداشت شهید سردار سپهبد «حاج قاسم سلیمانی» سه شنبه در شهر فومن خبر داد.

سرهنگ حمید جانباز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت و تبریک شهادت مظلومانه سردار شهید اسلام «سپهبد قاسم سلیمانی»، اظهار کرد: سردار سلیمانی مصداق عینی اسوه تاریخ اسلام مالک اشتر، عمار و ابوذر بودند.

وی با اشاره به اخلاص و روحیه مقاومت و ولایت مداری سردار سلیمانی، افزود: فعالیت و اقدامات سردار سلیمانی در جبهه مقاومت بی بدیل بود و دشمن با شهادت این اسوه و الگو اشتباه راهبردی انجام داد.

فرمانده سپاه ناحیه فومن با بیان اینکه شهادت سردار رشید اسلام سبب استمرار حرکت محور مقاومت خواهد شد، گفت: شهرستان فومن با توجه به سبقه مذهبی و فرهنگی که دارد از همان ساعات ابتدایی انتشار خبر شهادت سردار سلیمانی با حضور در خیابان، مساجد، هیئت‌های مذهبی اقامه عزا کردند.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های مردمی و خودجوش در سطح شهرستان فومن، تصریح کرد: مراسم مرکزی (اجتماع بزرگ) بزرگداشت شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی ساعت ۱۵ روز سه شنبه در مسجد بالا محله فومن با سخنران بهروز جلایی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4817868

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    نظرات

    • IR ۲۳:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
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      این آغاز راه است

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