مراسم بزرگداشت سردار شهید«حاج قاسم سلیمانی» در فومن برگزار می شود

سرهنگ حمید جانباز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت و تبریک شهادت مظلومانه سردار شهید اسلام «سپهبد قاسم سلیمانی»، اظهار کرد: سردار سلیمانی مصداق عینی اسوه تاریخ اسلام مالک اشتر، عمار و ابوذر بودند.

وی با اشاره به اخلاص و روحیه مقاومت و ولایت مداری سردار سلیمانی، افزود: فعالیت و اقدامات سردار سلیمانی در جبهه مقاومت بی بدیل بود و دشمن با شهادت این اسوه و الگو اشتباه راهبردی انجام داد.

فرمانده سپاه ناحیه فومن با بیان اینکه شهادت سردار رشید اسلام سبب استمرار حرکت محور مقاومت خواهد شد، گفت: شهرستان فومن با توجه به سبقه مذهبی و فرهنگی که دارد از همان ساعات ابتدایی انتشار خبر شهادت سردار سلیمانی با حضور در خیابان، مساجد، هیئت‌های مذهبی اقامه عزا کردند.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های مردمی و خودجوش در سطح شهرستان فومن، تصریح کرد: مراسم مرکزی (اجتماع بزرگ) بزرگداشت شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی ساعت ۱۵ روز سه شنبه در مسجد بالا محله فومن با سخنران بهروز جلایی برگزار می‌شود.