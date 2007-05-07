نقش سازنده زنان مسلمان در جوامع اروپایی مورد تأکید است / شرکتهای بزرگ غربی به حساسیتهای اقلیت مسلمان توجه می کنند ؛ اقلیت مسلمان جهان و انعکاس اخبار مرتبط با آنها در خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، طی هفته ای که گذشته دو همایش در خور توجه برای اقلیت مسلمان اروپا برگزار شد که طی هر دو همایش نقش زنان مسلمان در جوامع متبوع خود مورد تأکید قرار گرفت.

حضور فعال زنان مسلمان در جوامع اروپایی

شرکت کنندگان در همایش "نقش زنان در آموزش" که 8 و 9 اردیبهشت از سوی انجمن زنان مسلمان اروپایی در ژنو، سوئیس برگزار شد، از زنان مسلمانی که در کشورهای اروپایی زندگی می کنند خواستند نقش فعالتری در جوامع متبوع خود ایفا کنند.

بیانیه این همایش دو روزه نقش زنان مسلمان در اروپا و نقش مثبت آنها در تاریخ اسلام مورد تأکید و توجه قرار گرفت. دکتر فوزیه الاشماوی رئیس انجمن زنان مسلمان اروپایی اظهار داشت: این بیانه از زنان مسلمان خواسته بدون عبور از مرزهای رفتاری و هنجارهای اجتماعی مورد نظر اسلام، در جوامع خود ادغام شوند.

این بیانیه همچنین خواستار به رسمیت شناختن اسلام در جوامع اروپایی شده است، حقوق مسلمانان چون سایر مذاهب به رسمیت شناخته پایمال نشود. کشورهای اتریش بلژیک از جمله کشورهایی هستند که اسلام را به رسمیت شناخته اند.

حفظ حقوق مسلمانان در مورد کودکان و گرفتن تبعیت رسمی مسلمانان مهاجر در اروپا نیز از سایر موارد این بیانیه بود.

طی چند دهه اخیر و همزمان با شدت گرفتن بحث حجاب و اقداماتی که مقامات اروپایی علیه حجاب انجام داده اند بسیاری از زنان مسلمان اروپایی به حاشیه رانده شده واحساس انزوا می کنند. برگزاری چنین همایشهایی با هدف پررنگ کردن سهم و نقش زنان مسلمان که در اقلیت زندگی می کنند صورت می گیرد تا آنها به اهمیت حضور خود پی برده و آن را تقویت کنند.

نقش پررنگ زنان مسلمان در بریتانیا

نمایندگان پارلمانی و فعالان عرصه زنان در بریتانیا این هفته در یک گردهمایی با اشاره به فعالیتهای ماندگاری که زنان مسلمان در عرصه های سیاست و اقتصاد این کشور داشته اند، بر ضرورت حضور پررنگ زنان مسلمان بریتانیا در جامعه تأکید کردند.

کریستین مک کافرتی رئیس سازمان دوستان اسلام به عنوان برگزار کننده این همایش اظهار داشت: این گردهمایی از آن جهت حائز اهمیت است که هدف آن ترغیب استعدادهای زنان مسلمان در بریتانیا است تا آنها در برقراری روابطی قوی و از لحاظ اجتماعی منسجم، نقشی مثبت ایفا کنند.

مک کافرتی گفت: سازمان دوستان اسلامی گروهی که اعضای آن از نمایندگان پارلمان تشکیل شده خواستار برقراری ارتباط با زنان و جوانان است. این گروه از فرصتهایی که می توان با جامعه مسلمان ارتباط مستقیم برقرار کرد استقبال می کند.

بر اساس آمار اخیر دولت، نرخ بیکاری زنان مسلمان به 18 درصد رسیده است که این میزان چهار برابر نرخ بیکاری زنان مسیحی و یهودی است.

این گردهمایی روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه در محل دفتر نمایندگان پارلمانی بریتانیا در پورتکولی هاوس وستمینستر با حضور بیش از 200 نفر از جمله نمایندگان جامعه مسلمان در پارلمان بریتانیا برگزار شد.

مک کافرتی، شیخ هیسشا سعد الصباح رئیس شورای زنان تاجر مسلمان، سیده وارسی نایب رئیس حزب محافظه کار بریتانیا، ماه حسین گامبلز رئیس شرکت بین المللی صف و یاسمین علی عضو پارلمان جوانان بریتانیا در این گردهمایی سخنرانی کردند. شرکت کنندگان در این گردهمایی از زنان مسلمان خواستند از همتایان مسلمان خود که در عرصه های مختلف پیشرفت کردند و موانع را کنار زدند الگوبرداری کنند.

گمبلز به عنوان رئیس یک شرکت لوازم آرایشی بهداشتی حلال گفت: زنان مسلمان باید از همسر پیامبر (ص) به عنوان الگو استفاده کنند، چرا که حضرت خدیجه نیز تاجری موفق محسوب می شد.

وی با اشاره به اینکه نقش زنان مسلمان در جامعه به واسطه اسلام و قرآن مورد حمایت قرار گفته است، گفت: زنان مسلمان باید با جدیت تلاش کنند تا در عرصه فعالیتی خود بدرخشند.

شیخ هیسشا نیز اشاره کرد که اکنون زمان حضور زنان در جوامع متنوع خود است چرا که این امر می تواند باورهای نادرستی که درباره اسلام و جایگاه زنان مسلمان وجود دارد را از بین ببرد.

قوانین منع حجاب مسلمانان در فدراسیون تکواندو کانادا تغییر نکرد

علی رغم آنکه کشورهای اروپایی خواستار حضور پررنگ زنان در جامعه هستند با اعمال محدودیت درباره حجاب موجبات انزوای زنان مسلمان از جامعه را فراهم می کنند، موردی که اخیراً در ورزش کشور کانادا مبنی بر منع حضور دختران محجبه در رقابتهای شهر لانژیل، کانادا صورت گرفته شاهدی برای این مدعی محسوب می شود.

پنج ورزشکار محجبه 8 تا 13 ساله از رقابتهای نیمه ماه آوریل کنار گذاشته شدند و علت آن نیز امتناع آنها از برداشتن حجاب اسلامی عنوان شد. فدراسیون تکواندو استانی در رابطه با تصمیم خود به قوانین فدراسیون جهانی و نگرانیهای امنیتی اشاره کرده و با وجود تصمیم های گذشته خود دختران محجبه را از دور مسابقات حذف کرده است. مربیان این ورزشکاران واعضای جامعه اسلامی مونترال به این تصمیم واکنش نشان داده وخواستاروضع قوانینی برای ورزشکاران محجبه شدند و حتی به رقابتهای بین المللی اشاره کردند که ورزشکاران روسری های ویژه ای در آن به سر می کنند.

ژان فاشر رئیس فدراسیون تکواندو کبک اظهار داشت که تنها در شرایطی این امر را می پذیرد که شورای حکام فدراسیون قوانین خود را تغییر دهد. وی گفت : ما درخواست مربیان و اعضای جامعه اسلامی مونترال را به شورای فدراسیون جهانی تکواندو در کره ارائه می کنیم و نظر آنها را جویا خواهیم شد. اما مطلع شدیم که این درخواست به فدراسیون کره منعکس شده و آنها اقدامی در راستای تغییر قانون انجام ندادند.

فاشر تأکید کرد: ممنوعیت فدراسیون کبک درباره حجاب تا پایان فصل به قوت خود باقی است.



توجه به حساسیتها و نیازهای اقلیت رو به رشد مسلمان آمریکا در شرکتهای بزرگ

بسیاری از شرکتها و آگهی دهندگان بزرگ آمریکا با توجه به نیاز جمعیت در حال رشد جامعه مسلمان این کشور، محصولات و خدمات خود را با علائق اقلیت مسلمان منطبق می کنند.

ناصر بیدون رئیس اتاق بازرگانی عرب – آمریکایی در شهر دیربورن، میشیگان اظهار داشت: شرکتهای آمریکایی نمی خواهند مصرف کنندگان داخلی آنها منزوی شوند.

بسیاری از خرده فروشان به دنبال عرضه محصولاتی هستند که مطابق سلیقه و همچنین نیازهای مسلمانان باشد که در آن میان می توان به لباسهای پوشیده، مواد غذایی بدون گوشت خوک و نوشیدنی های بدون الکل اشاره کرد. شرکتهای دیترویت، به عنوان شهری که از تراکم جمعیت مسلمانان برخوردار است، تلاش می کنند در این راه از سایر کمپانی ها سبقت گرفته و در رستورانهای مشهور خود گوشت حلال به مسلمانان ارائه کرده و روی شیشه داروهای خود دستور مصرف را به زبان عربی می نویسند.

یکی از شرکتهای بزرگ وسائل خانگی با مشتریان مسلمان خود مصاحبه هایی را انجام می دهد تا نیاز آنها را دریافته و در راستای عرضه آن تلاشهای تازه ای آغاز کند، اما پیش از آن دفترچه های راهنمایی به زبان عربی تهیه کرده و کارمندان خود را از میان زنان محجبه مسلمان انتخاب کرده است.

مدیر اجرایی انجمن آمریکایی پیشرفت اسلامی به عنوان گروهی غیر انتفاعی در نیویورک از استقبال مسلمانان از محصولات منطبق با اسلام میان اقلیت 5 تا 8 میلیون مسلمان مصرف کننده در ایالات متحده خبر داد.

سازمانهای برجسته آگهی دهنده در آمریکا مصرف کنندگان آمریکایی، مسلمان را در دستور کار تبلیغات تجاری خود قرار داده اند. بسیاری از مسلمانان آمریکایی فروشگاه هایی که به حساسیتهای دینی آنها توجه می کنند را جذابتر از سایر فروشگاه ها دانسته و برای خرید به آنها مراجعه می کنند.

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان نیز بسیاری از فروشگاه ها آغاز این ماه را تبریک گفته و فروش خود را به حالت ویژه تبدیل می کنند که این امر موجبات رضایت اقلیت مسلمان است.

حمایت رهبران مسلمانان آمریکا از تفاهم نامه اخلاقی شیعه و سنی

رهبران شیعه و سنی کالیفرنیا، آمریکا که اواخر فروردین ماه امسال تفاهم نامه اخلاقی بین مذاهب اسلامی را امضا کردند، از سایر همتایان شیعه و سنی خود خواستند این تفاهم نامه را امضا کنند.

رهبران مسلمان آمریکایی این تفاهم نامه را با هدف جلوگیری از نفوذ شکافهای فرقه ای که در نتیجه جنگ عراق میان شیعان و سنیان ایجاد شده، امضا کردند.

توطئه ای که دشمنان اسلام با هدف ایجاد شکاف و تعمیق اختلافات فرقه ای میان شیعه و سنی ایجاد کرده است رهبران شیعه و سنی کالیفرنیا را به تدوین و امضای این تفاهم نامه ترغیب کرد.

سالم مارایاتی، مدیر اجرایی شورای امور عمومی مسلمانان و امام سید مصطفی القزوینی مؤسس و امام مرکز آموزشی اسلامی اورنج کانتی از جمله امضا کنندگان این تفاهم نامه بوده اند.

در بخشی از این تفاهم نامه آمده است: ما باید از تأثیر این فاجعه بر جوامع اسلامی جلوگیری کنیم و به عنوان نخستین گام در این راستا، اصول اخلاقی برای جوامع اسلامی را پیشنهاد می کنیم تا به یکدیگر احترام بگذارند و این احترام نه تنها در مواردی که اشتراک وجود دارد بلکه در موضوعات و مواقع عدم توافق نیز باید جاری و ساری باشد.

کلیسای متودیست شمال بریتانیا به مسجد تبدیل می شود

مسلمانان شمال انگلستان در شهر کلیترو مجوز تبدیل یک کلیسای کوچک متودیست به مسجد را دریافت کردند.

درخواست مسلمانان برای تبدیل کلیسای متودیست به مسجد مسلمانان مورد استقبال متودیستهای محلی و پیروان سایر گروه های دینی قرار گرفت.

کشیش کریستوفر چیزمن کشیش ناظر کلیسای متودیست کلیترو گفت: تبدیل این کلیسای کوچک به مسجد نشانه وجود حقوق بشر است. مسلمانان نیز مؤمنانی محسوب می شوند که خواستار برخورداری از مکانی برای اقامه نماز هستند.

نزدیکترین مسجد به جامعه مسلمانان شهر کلیترو 20 مایل دور از شهر قرار دارد. جامعه مسلمان این شهر که 300 نفر از 15 هزار نفر ساکن شهر را تشکیل داده اند چندین سال است که نماز جماعت خود را در مرکز اسلامی آموزشی مدینه اقامه می کنند.

تصمیمهای اخیر برای تبدیل این کلیسا به مسجد فضایی را برای فعالیتهای بین ادیان فراهم می کند.

این کلیسا که قرار است به مسجد تبدیل شود در سال 1940 رسما تعطیل شد و طی جنگ جهانی دوم به عنوان محل نگهداری مهمات مورد استفاده قرار می گرفت، اما به تازگی این کلیسا از سوی مرکز آموزش اسلامی مدینه خریداری شده است.

ناظر ارشد کشیشهای این شهر نامه های متعددی در راستای حمایت از ساخت این مسجد به هر کدام از اعضای کمیته تصمیم گیری ارسال کرد.

چیزمن به همراه سایر متودیستها، مسیحیان محلی، یهودیان و بودائی تلاشهای خود را برای مقابله با فعالیتهای حزب ملی راستگرای بریتانیا در شهر کلیترو متحد کرده اند تا این حزب از دامن زدن به انزجار نژادی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود ناکام بماند.

ستاد سیاستمداران سوئیس علیه ساخت مناره برای مساجد

سیاستمداران راستگرای سوییس ستادی علیه ساخت مناره برای مساجد تشکیل دادند و ادعا کردند که اقلیت مسلمان با ساخت مناره به دنبال قدرت هستند.

این گروه که بیش از نیمی از اعضای حزب مردم سوئیس در پارلمان را تشکیل می دهند طی بیانیه ای اظهار داشتند که ممنوعیت ساخت مناره می تواند تلاش مسلمانان برای گسترش قوانین شرع در نظام حقوقی کشور را متوقف کند. این در حالی است که قانون اساسی سوئیس آزادی دینی را به رسمیت شناخته است.

اسکار فریسنگر از نمایندگان پارلمان سوئیس براساس باورهای نادرست خود مناره های مساجد را با تصورات نادرست مرتبط دانست.

اولریش شلویر از دیگر نمایندگان این کشور نیز مدعی شد که مناره نماد دینی مساجد نیست بلکه قدرت طلبی دینی و سیاسی مسلمانان را نشان می دهد.

براساس قوانین سوئیس اعضای این ستاد که علیه اسلام فعالیت می کنند باید تا نوامبر سال 2008 حداقل 100 هزار نفر را با ادعاهای نادرست خود همراه کنند تا بتوانند رفراندومی درباره این موضوع برگزار کنند.

تنها دو مسجد بامناره در سوئیس وجود دارند که یکی در دهه 1960 در زوریخ و دیگری در دهه 1970 در ژنو قرار دارند. خیراً نیز دادگاهی در کانتون سولوتورن به ساخت مسجدی با مناره برای اقلیت مسلمان رأی داده بود.

340 هزار مسلمان در میان جمیعت 4/7 میلیون نفری سوئیس زندگی می کنند که 43 درصد آنها ترک تبار هستند.

مرکز اسلامی برن در سوئیس ساخته می شود

مرکز اسلامی بزرگی در شهر برن سوئیس به مساحت بیش از 8 هزار متر مربع به زودی در شمال این شهر ساخته می شود . مرکز اسلامی برن دربرگیرنده یک مسجد، سالن کنفرانس، موزه و هتل است.

پروژه مرکز اسلامی که در شمال شهر برن واقع شده در فضای 8 هزار و 400 متر مربعی ساخته می شود. هزینه ساخت مرکز اسلامی برن 66 میلیون دلار تخمین زده شده است. موزه این مرکز اسلامی به نمایش آثار هنری و ادبی معرف تاریخ و ویژگی های اسلام می پردازد.

بر اساس آمار سال 2001 تعداد مسلمانانی که در سوئیس زندگی می کنند 310 هزار و 807 نفر تعمین زده شده اند که این تعداد 26/4 درصد کل جمعیت سوئیس را تشکیل داده اند. در قرن دهم، مسلمانان مدیترانه در شهر واله سوئیس مستقر شده و پس از آن در شهر سنت گالن در شمال شهر رایتیا در شرق مستقر شدند.