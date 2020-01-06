تهدیدات ترامپ علیه ایران یادآور اقدامات داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، باقر درویش رئیس انجمن حقوق بشر بحرین به تهدیدات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد.

وی تاکید کرد: سخنان ترامپ نقض ماده ۱۶ از پروتکل الحاقی توافق نامه های ژنو در خصوص درگیری های مسلحانه به شمار می رود.

درویش تصریح کرد: ترامپ تهدید کرده که اهداف فرهنگی را در ایران هدف قرار می دهد این اقدام یک جنایت جنگی است.

وی تاکید کرد: این سخنان یادآور اقدامات داعش بعد از سقوط موصل و تخریب و غارت نزدیک به ۲۸ بنای تاریخی و فرهنگی است.

اخیراً ترامپ در سخنانی گستاخانه تهدید به هدف قرار دادن اهداف تاریخی و فرهنگی ایران کرده است.