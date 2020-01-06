  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ دی ۱۳۹۸، ۸:۵۳

رئیس انجمن حقوق بشر بحرین:

تهدیدات ترامپ علیه ایران یادآور اقدامات داعش است

تهدیدات ترامپ علیه ایران یادآور اقدامات داعش است

رئیس انجمن حقوق بشر بحرین به تهدیدات اخیر آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، باقر درویش رئیس انجمن حقوق بشر بحرین به تهدیدات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد.

وی تاکید کرد: سخنان ترامپ نقض ماده ۱۶ از پروتکل الحاقی توافق نامه های ژنو در خصوص درگیری های مسلحانه به شمار می رود.

درویش تصریح کرد: ترامپ تهدید کرده که اهداف فرهنگی را در ایران هدف قرار می دهد این اقدام یک جنایت جنگی است.

وی تاکید کرد: این سخنان یادآور اقدامات داعش بعد از سقوط موصل و تخریب و غارت نزدیک به ۲۸ بنای تاریخی و فرهنگی است.

اخیراً ترامپ در سخنانی گستاخانه تهدید به هدف قرار دادن اهداف تاریخی و فرهنگی ایران کرده است.

کد مطلب 4817977
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها