تقریب مذاهب اسلامی اتحاد و انسجام مسلمانان را در پی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوقت، آیت الله محمد علی تسخیری دبیر کل مجمع بین المللی تقریب مذاهب اسلامی در حاشیه برگزاری همایش "بررسی احکام فقهی زکات" در گفتگو با روزنامه الوقت بحرین اظهار داشت: تفکر تقریب میان مذاهب اسلامی همه گروههای مختلف را گردهم آورده و درباره مسائل مشترک و افزایش و توسعه تفاهم میان مسلمانان بحث می کند. تفکر تقریب میان مذاهب اسلامی اندیشمندان و علمای مسلمان در جهان اسلام را منسجم می کند.

آیت الله تسخیری با اشاره به اینکه دعوت به تقریب مذاهب اسلامی تنها در ایران جریان ندارد بلکه قاهره نیز از حامیان این تفکر است، افزود: اهل تسنن در ایران مانند برادران شیعه خود از حقوق مساوی در قانون برخوردار هستند، آنها در ساختار اجتماعی جامعه ایران سهیم بوده و تشریک مساعی می کنند.

وی تصریح کرد: چاره ای جز بیداری به منظور تقریب میان مذاهب اسلامی، بیداری برادران مسلمان، مسئولیت پذیری مشترک آنها، فعالیتهای اجتماعی مشترک و تأثیرگذار برای نزدیکی هر چه بیشتر ادیان و مذاهب وجود ندارد .