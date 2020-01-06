میزبانی از ۲۰۰۰ میهمان شهید حاج قاسم در محل اماکن متبرکه کرمان

حجت الاسلام علی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات اداره کل اوقاف در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش گفت: با استفاده ازظرفیت اماکن و بقاع متبرکه شهر کرمان آماده پذیرایی از زائران و عزاداران هستیم.

وی گفت: با توجه به حضور میلیونی مردم شریف استان کرمان و سراسر کشور در مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی، اقداماتی برای پذیرایی و اسکان زائران عزیزی که از سراسر کشور در کرمان حضور پیدا می‌کنند در استان فراهم شده و در همین راستا برای بیش از دو هزار مسافر، فضای اسکان و خدمات پذیرایی در محل اماکن متبرکه فراهم شده است.

جلالی افزود: آستان امامزاده محمد (ع)، مرکز فرهنگی و مذهبی عباسعلی، کانون دیلمقانی و مهدیه حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) اداره اوقاف شهرستان کرمان برای این منظور در نظر گرفته شده و تمامی خدمات، اسکان، پذیرایی و اطعام با پخت بیش از هفت هزار وعده غذایی گرم در خدمت میهمانان سردار عزیزمان هستیم.

وی از راه اندازی پنج موکب بزرگ این اداره در میدان شهداء، بقعه متبرکه بی بی حلیمه خاتون جنب گلزار شهدا و در مسیرهای اعلام شده تشییع سردار سلیمانی خبر داد و افزود: با ساماندهی بیش از ۱۵۰ نفر از خادمان اماکن متبرکه استان ظرفیت پذیرایی به ۲۰۰ هزار نفردراین موکب ها تدارک دیده شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان با اشاره به برگزاری برنامه های پاسداشت و تجلیل از مقام شامخ شهید سپهبد سلیمانی و همرزمانش، تصریح کرد: ویژه برنامه‌های با حضور اقشار مختلف مردمی و مسئولان هر شب در امامزادگان و بقاع متبرکه سراسر استان برگزار می‌شود.