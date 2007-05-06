به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر منطقه کردستان عراق بعدازظهر امروز با آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و پیرامون مسائل عراق و منطقه گفتگو کرد .



آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار ادامه انفجارهای تروریستی درعراق و کشته و مجروح شدن مردم بی دفاع عراق را محکوم کرد و افزود : نباید دشمن را دست کم بگیریم ، آنها همیشه هنگام شکست طرح هایشان بدنبال طرح های مخرب تر از جمله دامن زدن به اختلاف قومی و مذهبی هستند .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مذاکره و ایجاد فضای منطقی را مناسب ترین شیوه حل و فصل مسائل منطقه ای بویژه در عراق دانست و گفت : جمهوری اسلامی ایران و شرکت های خصوصی ایران آماده اند تا کما فی السابق تجربیات خود را در تمامی زمینه ها از جمله صنایع، نفت و پتروشیمی، راه سازی، نیرو و کشاورزی را در اختیار دولت و مردم عراق بگذارند .

نیچروان ادریس بارزانی نخست وزیر منطقه کردستان عراق نیز در این دیدار با تقدیر از کمک های جمهوری اسلامی ایران به دولت و مردم بویژه کردستان عراق در دوران قبل و بعد از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام ابراز امیدواری کرد که بخش های خصوصی ایران نقش فعالتری در بازسازی عراق ایفا کرده و در اجرای طرح های مختلف سازندگی در کردستان عراق مشارکت داشته باشند .

در این دیدار همچنین جمعی از هیات همراه رئیس دولت اقلیم کردستان از جمله وزیر کشور و تجارت نیز گزارشی از وضعیت سیاسی اقتصادی و همچنین حضور و فعالیتهای خصوصی ایران در آن منطقه را ارائه دادند .