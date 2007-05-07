رضا طلایی نیک که در خصوص احتمال تعیین سرپرست برای شهرداری تهران با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، اظهار داشت: ادامه کار شهرداران فعلی تا هنگام تصمیم گیری شورای شهر جدید برای عزل و یا ابقای آنها، منع قانونی ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: در ادوار گذشته نیز، شهردارانی که مشغول خدمت بودند تا زمان اتخاذ یک تصمیم مناسب از سوی اعضای شورای شهر، به طور طبیعی و به عنوان شهردار قانونی به فعالیت خود ادامه می دادند و بهتر است این روند از سوی اعضای جدید شورا، پیگیری شود.

نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس تصریح کرد: انتخاب سرپرست برای شهرداری در صورتی معنا می یابد که شهردار، بر اساس قانون از مسئولیت خود برکنار شده باشد و در شرایط فعلی که برای عزل یا ابقای قالیباف تصمیم گیری نشده است، استفاده از عنوان سرپرست برای او یا تعیین سرپرست جایگزین برای این مدیر توانمند منتخب شورای سابق شهر، ضرورت ندارد.

سخنگوی فراکسیون وفاق و کارآمدی مجلس هفتم در خصوص فشارهای خارج از شورا برای عدم تصمیم گیری مناسب برای انتخاب شهردار توسط شورای شهر، گفت: فشارهای خارج از شورای شهر موجب تضعیف این مجموعه در تصمیم گیری شده و دخالت های غیر منطقی و انتظارات مبتنی بر برخی روابط با اعضای شورا، استقلال این نهاد منتخب مردم را می شود.

وی خاطر نشان کرد: "شورای شهر، باید بر مبنای مصلحت مردم و کارآمدی گزینه های مطرح برای مدیریت شهر و فارغ از حب و بغض و عوامل سیاسی شهردار آینده تهران را انتخاب کند".

عضو ارشد فراکسیون وفاق و کارآمدی درباره احتمال تعیین شهردار از بین اعضای شورای شهر نیز، توضیح داد : انتخاب شهردار از بین اعضای شورا منع قانونی ندارد، اما نوعی بی اعتنایی به رای مردم است و تمایل یا انگیزه برای شهردار شدن و ابراز آمادگی کردن برای پذیرش این مسئولیت، با کسب رای مردم برای خدمت در نهاد شورا منافات دارد.

از طلایی نیک سئوال شد آیا استفساریه اعضای جدید شورای شهر تهران از نهاد قانونگذاری برای تعیین سرپرست شهرداری که تهیه شده، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که وی در پاسخ اعلام کرد: هنوز استفساریه ای در این زمینه ارائه نشده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان تاکید کرد : طرح مواردی چون ارائه استفساریه برای انتخاب سرپرست شهرداری پیش از برکناری شهردار فعلی با توجه به رویه قانونی اعمال شده، اقدامی در جهت فرصت سوزی و مستاصل کردن قالیباف در ادامه انجام وظیفه و خدمت به ملت است.