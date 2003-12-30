امروز در تاريخ

ايران و مشروطه سلطنتي :



در چنين روزي در سال 1906 ايران يک کشور مشروطه سلطنتي شد . پس از امضاي قانون اساسي توسط مظفر الدين شاه ، کشور ايران که تا آن روز از داشتن قانون اساسي محروم بود داراي قانون اساسي شد و نظام آن از سلطنتي به نظام سياسي مشروطه سلطنتي تغيير يافت . حکومت مشروطه سلطنتي حکومتي است که در آن پادشاه يک مقام نمادين است. مقام پادشاه در اين گونه موارد به پادشاه بعدي ارث مي رسد. در حکومت هاي مشروطه سلطنتي ، قانون اساسي قدرت را ميان نهاد مختلف سياسي و قواي مختلف تقسيم مي کند . انگيس ، نروژ ، سوئد، هلند ، دانمارک و بلژيک نمونه کشورهايي اند که حکومت آنها در حال حاضر نيز مشروطه سلطنتي است . در ايران فقط نام حکومت مشروطه بود اما پهلوي پدر و پسر حکومت را تيول خود دانسته نه تنها ديکتاتوري سياهي همراه با سرکوب و اختناق در ايران بر قرار کرده بودند که تا خرخره وابسته به بيگانگان شده و تمام منافع کشور را در اختيار انگليس و آمريکا وديگر قدرت ها قرار داده بودند. مجلسين سنا و به اصطلاح مجلس شوراي ملي دست نشاندگان شاه بودند و غيراز قيام وقعود کاري از آنان ساخته نبود. دولت نيز مجري اوامر ملوکانه بود.



مجروح شدن شيخ فضل الله نوري :

در چنين روزي در سال 1287 ه ش شيخ فضل الله نوري روحاني جليل القدري که رهيافت ديني خود را مخالفت با مشروطه صرف وبرخاسته از منويات غربي وبه قول خودش؛ مشروطه بيرون آمده از ديگ پلوي سفارت انگليس ؛ بيان مي داشت و خواستار مشروطه مشروعه بود ، از سوي مخالفان مورد حمله قرار گرفت و به شدت مجروح شد .



تظاهرات گسترده مردم مشهد :



در چنين روزي در سال 1357 هجري شمسي مردم غيور مشهد با راه اندازي تظاهرات گسترده عليه رژيم پهلوي ، خواستار نابودي اين رژيم شدند . بااوج گيري اين تظاهرات عمال رژيم به سوي مردم حمله ور شدند و تني چند از آنان را مجروح و شهيد کردند . همچنين نظاميان رژيم پهلوي با حمله به منزل حضرت آيت الله شيرازي ، عده‎اي را در منزل ايشان به شهادت رساندند.



ورود ايران به جامعه ملل :

در چنين روزي در سال 1300 ه ش ( 1921 ميلادي ) مجلس شوراي ملي عضويت ايران در جامعه ملل را تصويب كرد. جامعه ملل قبل از سازمان ملل متحد در بين جنگ هاي اول و دوم جهاني فعاليت خود را آغاز کرد ولي موفقيت چنداني در جلب کشور ها به سوي حفظ صلح نداشت .



آغاز به کار بنياد فرهنگ ايران :

در چنين روزي در سال 1343 ه ش بنياد فرهنگ ايران شروع بكار كرد. اين نهاد که از سوي مقامات عالي رژيم پهلوي مستقيما اداره مي شد ، وظيفه پالودن زبان فارسي از ساير زبانها را به عهده داشت . اما اين نهاد بيشتر ين هم خود را براي خروج واژگان زبان عربي از زبان فارسي به کاربست .



فروش اسلحه به ايران اشتباه است !:



در چنين روزي در سال 1986 ميلادي ريگان رئيس جمهور آمريكا ، قضيه ايران ــ كنترا را يك افتضاح سياسي براي ايالات متحده دانست. در دهه 1980 ميلادي آمريکا تعهد کرد در مقابل کمک جمهوري اسلامي به آزادي تعدادي از شهروندان آمريکايي، که توسط گروه هاي لبناني به گروگان گرفته شده بودند، مجوز انتقال تسليحات آمريکايي به ايران را صادر کند . بعدها در جريان تحقيق کنگره آمريکا درباره اين مساله گفته شد که عوايد حاصله از فروش اين تسليحات براي تقويت تسليحاتي "کنترا"، مخالفان دولت چپگراي وقت نيکاراگوئه، اختصاص مي يابد. دولت رونالد ريگان، رييس جمهوري وقت آمريکا، اين دو عمليات را از کنگره مخفي کرده بود لذا همين امر تبديل به يک بحران سياسي در ايالات متحده موسوم به رسوايي ايران - کنترا شد .



در گذشت علامه طباطبايي اصفهاني :

در چنين روزي در سال 1314 هجري قمري ، سيد ابوالحسن طباطبايي اصفهاني از فيلسوفان و دانشمندان بزرگ شيعه در گذشت. وي در احمد آباد هند به دنيا آمد و تحصيل علوم مقدماتي را در اصفهان آغاز كرد. او پس ازتحصيل مراتب عالي تر علوم بويژه فلسفه در مدرسه دارالشفاي تهران به تدريس فلسفه ، رياضيات ، عرفان مشغول شد . حواشي بر اسفار ملاصدرا و حاشيه بر شفاي ابو علي سينا از جمله آثار اوست . وي همچنين در حوزه ادبيات نيز تلاش هاي وافري داشته است و يک ديوان اشعار و تصحيح مثنوي مولوي از آن عالم رباني به جاي مانده است .



در گذشت آيت اله ميرزا صادق مجتهد تبريزي :

درچنين روزي در سال 1351 هجري قمري آيت الله ميرزا صادق مجتهد تبريزي فقيه معاصردار فاني را وداع گفت . وي در سال1274 هجري قمري در تبريز ديده به جهان گشود. الصلاه ، رساله اي در مشتقات و وسيله النجاه از جمله مهمترين آثار اويند .



خريد خاک کشور ديگر :

در چنين روزي در سال 1853 ميلادي ايالات متحده آمريکا حدود چهل و پنج هزار مايل معادل 120 هزار کيلو مترمربع از سرزمين مکزيک را در خريدي به نام گاد سد ن پارکيس به مبلغ ده ميليون دلار خريداري کرد . در حال حاضر اين منطقه آريزوناي جنوبي و نيومکزيکو نام دارد .



کشتار مردم در مسکو :

در چنين روزي در سال 1905 ميلادي ، تزار نيكلاي دوم فرمانرواي روسيه براي سركوب تظاهرات مردمي بيش از ده هزار تن را به کام مرگ فرستاد . در اين تظاهرات گسترده كه بيش از بيست روز در مسکو جريان داشت، تزار دستور داد كه تظاهر كنندگان را زير آتش توپ قراردهند



آتش سوزي گسترده در تئاتر آمريکا:

در چنين روزي در سال 1903 ميلادي يك تئاتر در شيكاگو آمريكا هنگام نمايش آتش گرفت و 600 نفر كشته شدند كه عمدتا در بالكن تئاتر نشسته بودند.



وجود کهکشانهاي ديگر :





در چنين روزي در سال 1924 ميلادي ادوين هابل وجود ديگر کهکشهان ها را اعلام کرد .



جنگ واک فيلد :

در چنين روزي در سال 1460 ميلادي در نبرد واک فيلد ( يک از جنگ هاي داخلي رزها در انگلستان ) ، دو يورک از لانک استرين ها شکست خورد و کشته شد .



نخستين راه آهن شرق :

در چنين روزي در سال 1927 ميلادي نخستين راه آهن شرق ، در توکيوي ژاپن ساخته شد .



تغيير نام روسيه :

در چنين روزي در سال 1922 ميلادي نام کشور روسيه به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي تغيير يافت.



بمبارن اتيوپي :

در چنين روزي در سال 1935 ميلادي بمب افکن هاي ايتاليايي ، اتيوپي را به شدت بمباران کردند .



روي کار آمدن کمونيست ها در روماني :

در چنين روزي در سال 1947 ميلادي مايکل شاه ، پادشاه روماني در توافق با حزب کمونيست از قدرت کناره گيري کرد . او ابراز داشت که تحت فشار کمونيست ها قدرت را رها کرده است . در همين روز نظام جمهوري در روماني اعلام شد .



توقف بمباران ويتنام :

در چنين روزي در سال 1972 ميلادي ايالات متحده آمريکا بمباران خود را بر روي شهرهاي و يتنام متوقف کرد .



روابط سياسي واتيکان با رژيم صهيونيستي :

در چنين روزي در سال 1993 ميلادي رژيم صهيو نيستي با واتيکان پيمان همکاري امضا و روابط سياسي خود را با آن کشور آغاز کرد .



اعتصاب درشهرک هاي رژيم صهيونيستي :

در چنين روزي در سال 1996 ميلادي حدود دويست و پنجاه هزار نفر از کارگران ،ارائه خدمات اصلي در اين منطقه را به حال تعليق در آوردند . اين افراد به بودجه اعلامي از سوي نتانياهو اعتراض داشتند .



قتل عام مردم الجزاير :

در چنين روزي در سال 1997 ميلادي بيش از چهار صد نفر از مردم الجزاير در چهار روستاي اين کشور در بدترين واقعه در طول شورش هاي مردمي در الجزاير، از سوي دولت قتل عام شدند .



تولد تيتوس :

در چنين روزي در سال 39 ميلادي تيتوس امپراطور روم به دنيا آمد . وي بين سالهاي 79 تا 81 ميلادي بر اين کشور حکومت مي کرد . او در سال 70 ميلادي بيت المقدس را تصرف كرد . تيتوس سال 81 ميلادي بر اثر ابتلا به طاعون در گذشت.



تولد هاينريش هارت :

در چنين روزي در سال 1855 ميلادي هاينريش هارت نويسنده آلماني به دنيا آمد ." آواز انسانيت" عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد اما نوئل لويناس :

در چنين روزي در سال 1905 لويناس فيلسوف اگزيستانسياليست فرانسوي ديده به جهان گشود ." وجود و موجودات " ، "آن سوي وجود "، "پديدار شناسي " و" واقعيت وجود" ازجمله مهمترين آثار اويند .



تولد تئودور فونتان :

در چنين روزي در سال 1819 ميلادي تئودور فونتان نويسنده آلماني به دنيا آمد . وي در سال 1898 در گذشت .



تولد مها راجه :

در چنين روزي در سال 1879 ميلادي رامانا مهاراجه فيلسوف هندي متولد شد . وي فلسفه يوگي را بسط داد . موسسه تحقيقاتي مهاراجه عنوان مهمترين فعاليت اوست .



تولد کيپلينگ :

در چنين روزي در سال 1865 ميلادي روديارد کيپلينگ نويسنده انگليسي (هندي الاصل) ديده به جهان گشود . "کتاب جنگل" عنوان مهمترين اثر اوست . وي در سال 1907 ميلادي جايزه نوبل ادبي را از آن خود کرد .



در گذشت زوکارلي :

در چنين روزي در سالل 1788 ميلادي فرانچسکو زوکارلي نقاش ايتاليايي عصر رو کوکو در گذشت . وي به هنگامم مرگ 86 سال داشت .



در گذشت رومن رولان :

در چنين روزي در سال 1944 ميلادي رومن رولان نويسنده مشهور فرانسوي در سن هفتاد و هشت سالگي در گذشت . وي در سال 1915 ميلادي جايزه نوبل ادبي را از آن خود کرد . رولان در سال 1866 در نيورنه فرانسه متولد شد. او در رشته تاريخ

تحصيل کرد اما به ادبيات نيز علاقه فراوان داشت و همين علاقه او را بر آن داشت که دست به نوشتن داستان ، نمايشنامه و سرانجام زندگي نامه بزند . وي ابتدا زندگاني بتهوون را نوشت و سپس شرح زندگي ميکل آنژ را منتشر کرد . او هشت سال نيز به نوشتن رمان " ژان کريستف " پرداخت . رولان در پايان عمر به انديشه هاي عرفاني شرقي گرايش پيدا کرد و از طرفداران گاندي شد. وي در سال 1932 در سويس به ديدار گاندي رفت . رومن رولان در سال 1944 در سن 78 سالگي . درگذشت . گاندي ، تولستوي ،آنتوانت ، آن زمان فرا مي رسد، جان شيفته ، خاطرات جواني ، دانتون ، روبسپير ، سفر دروني و گرگهـااز ديگر آثار معروف اويند .





زلزله مهيب در ژاپن :

در چنين روزي در سال 1703 ميلادي بر اثر زلزله اي مهيب در توکيو ، سي و هفت هزار نفر جان خود را از دست دادند .



هلند در محاصره فرانسه :

در چنين روزي در سال 1794 ميلاد ي نيروهاي فرانسوي هلند را به محاصره خود در آوردند .



پيمان نظامي فرانسه و روسيه :

در چنين روزي در سال 1893 ميلادي ميان فرانسه و روسيه پيمان نظامي به امضا رسيد .



اختراع تلويزيون :

