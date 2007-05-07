هیچ بازیکنی از تیم اخراج نمی شود / عزیزی به دنبال قهرمانی با ابومسلم است

علی حنطه مربی تیم ابومسلم خراسان درگفتگو با خبرنگار مهر گفت : با پایان فصل جاری لیگ برتر به طور حتم شاهد تغییرات وسیعی در تیم ابومسلم خواهیم بود که درهمین ارتباط بازیکنانی نیز از تیم جدا خواهند شد.

وی ادامه داد: هرچند در رسانه ها مطرح شده که با اتمام لیگ، چندین بازیکن ابومسلم ازتیم کنارگذاشته خواهند شد ولی این مساله صحت ندارد. بلکه تاکنون جدائی 4 الی 5 بازیکن که قرادادشان با باشگاه به اتمام رسیده مسجل شده وهربازیکنی هم که درخواست یا تمایل برای رفتن داشته باشد، با دادن رضایت نامه آزاد خواهد کرد.

حنطه تصریح نمود: کادر فنی باشگاه در نظر دارد ازهم اکنون اقدامات لازم را برای جذب بازیکنان جدید آغاز نماید و در این زمینه به دنبال جلب رضایت چند بازیکن سرشناس لیگ است که به طور حتم با حضور آنان تیم ابومسلم در فصل آینده مدعی عنوان خواهد شد.

مربی تیم ابومسلم در ادامه افزود: سرمربی تیم در فصل آینده به دنبال کسب یکی ازمقام های اول تا سوم لیگ برتر و جام حذفی است و درهمین ارتباط هم قراراست با جذب بازیکنان سرشناس بر قدرت تیمی ابومسلم بیفزاید تا بتواند به عنوان یکی ازمدعیان جدی لیگ باشد.

وی درخصوص تامین منابع مالی جهت خرید بازیکنان سرشناس نیزخاطرنشان کرد: خداداد عزیزی در این زمینه با مدیرعامل باشگاه به توافق رسیده و تفاهم نامه ای هم امضاء نموده اند وهیچ مشکل مالی در این زمینه نخواهیم داشت.

وی درخاتمه با اشاره به مرخصی چند روزه بازیکنان ابومسلم متذکر شد: اکثر بازیکنان اصلی تیم به مرخصی خواهند رفت و بازیکنان خارجی تیم نیزبه جزعرفان الروم که برای کسب آقای گلی لیگ تلاش می کند، اگر تمایل داشته باشند به کشورهایشان بازخواهند گشت.