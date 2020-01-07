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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۳۳

در روزهای بحرانی فدراسیون؛

استیلی و نقش «پدرانه» برای تیم فوتبال امید

استیلی و نقش «پدرانه» برای تیم فوتبال امید

تیم امید در حالی راهی مسابقات انتخابی المپیک در تایلند شده که حمید استیلی نقش قابل توجه و پررنگی در تمامی بخش ها و فعالیت های این تیم با دغدغه های متعدد دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید استیلی ابتدا به عنوان مدیر در تیم حضور داشت و حالا با وجود انتخاب به عنوان سرمربی و فعالیت پررنگ در این بخش مجبور است به دلیل شرایط ویژه فدراسیون فوتبال همچنان نقش ها و مسئولیت های متعدد دیگری را نیز بر عهده بگیرد.

در شرایط نامطلوب مالی فدراسیون فوتبال استیلی موفق به جلب حمایت همراه اول به عنوان اسپانسر تیم امید شد تا هزینه های این تیم را تامین کند ، همچنین به عنوان مدیری که دو سال است در کنار این تیم حضور داشته شخصا یک ماه پیش به تایلند سفر کرد تا وضعیت شهر میزبان بازی ها را به دقت بررسی کند و حالا با عبور از دغدغه های مدیریتی و مالی و فنی که ظاهرا شرایط خوبی را برای این تیم ایجاد کرده استیلی به نخستین بازی تیمش در مسابقات نزدیک می شود.

سرمربی با تجربه ای که مدرک مربیگری پرولایسنس فوتبال را نیز دریافت کرده و حالا روی مسائل فنی تیمش برای تقابل با رقیبان تمرکز دارد. 

در واقع باید گفت آماده سازی و رسیدن تیم امید تا این مرحله حاصل زحمات و تلاش های شبانه روزی حمید استیلی است که در این دو سال پدرانه در کنار تیم امید حضور داشته و تلاش کرده با استفاده از ارتباطات و توان خودش مشکلات این تیم را در شرایط سخت و بحرانی فدراسیون فوتبال حل کند.

کد مطلب 4818615

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