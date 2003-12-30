اهالي سينما به ياري زلزله زدگان آمدند

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " از اولين ساعات صبحگاهي امروز، روزنامه باني فيلم نخستين روزنامه سينمايي ايران با همکاري سينما " قدس" تهران اولين گام اين حرکت ملي را برداشتند .ساعت 9 صبح صندوق هاي جمع آوري کمک هاي مردمي از سوي اداره بهزيستي استان تهران و شميرانات در پياده رو مقابل سينما قدس ، در حاشيه جنوبي ميدان وليعصر(ع) چيده شد . در اين ساعت طبق برنامه از پيش اعلام شده بازيگران ، کارگردانان و دست اندر کاران سينما در جمع مردم حاضر شدند . همچنين اديبان ، نويسندگان و شاعران برجسته کشور نيز حضور چشمگيري در اين مراسم داشتند .

مراسم تا ساعاتي بيش از زمان مقررادامه يافت و کمک هاي نقدي و جنسي دست اندر کاران سينما ،فرهيختگان به همراه کمک هاي مردمي جمع آوري شد .حبيب رضايي نخستين بازيگري که در سالن سينما حاضر شده بود در مورد اين حضور به خبرنگار هنري " مهر " گفت : تلاش مي کنيم دراين فاجعه در ميان مردم باشيم و آنچه از دستمان برمي آيد انجام مي دهيم .حبيب دهقان نسب ديگر بازيگر سينماي کشورمان نيز که از اولين دقايق برگزاري مراسم تا پايان در ميان مردم حضور داشت در اين مورد گفت : بار ها و بارها در فواصل کم حوادث طبيعي باعث شده عزيزان هموطن خود را از دست بدهيم . د هنگام وقوع حادثه با شور و حال به آسيب ديدگانه کمک کرديم ولي پس از مدتي از عاقبتشان غافل شديم . بد نيست سري به رود بار و منجيل بزنيد آنجا هنوز هم زخمدار زلزله است . خوب است همين شور و حالي که امروز در ميان مدم شاهدش هستيم در آينده در ميان مسئولين ديده شو.د و بازماندگان زلزله بدون آنکه غم بي خانماني به غم از دست دادن عزيزانشان اضافه گردد سرپناهي پيدا کنند . ديگر وقت آن رسيده بصورت جدي به برنامه ريزي و مديريت توجه کنيم .

بهمن فرمان آرا نويسنده و کارگردان نام آشناي سينماي کشورمان نيز در باراه اين فاجعه گفت : حضور ما در منطقه زلزله زده کمکي به آسيب ديدگان نمي کند . آنجا به نيروي متخصص و مديريت محکم نياز دارد . ما نيز تنها با حضور در کنار مردم داغ ديده کشورمان سعي داريم غمخوارشان باشيم . به هر تقدير اگر حضورمان کمکي باشد با اشتياق اين کار را انجام مي دهيم .اليزابت اميني ، رضا صفايي پور ، حبيب اسماعيلي ،، اصغر بيچاره ، ميترا حجار ، مسعود آب پرور ، علي سرتيپي ، حسن شکوهي ، محمد ورشوچي ، رامين پرچمي ، مسعود کيميايي از ميان سينماگران واز ميان اهل قلم هوشنگ مرادي کرماني ، سيمين بهبهاني ، عمران صلاحي ، مدياکاشيگر ، احمد پوري ، مصطفي رحماندوست ، فرهاد عابديني ، محمد قاسم زاده ، محمد ايوبي ، محمد صدري افشار ، اسدالله امرايي ، علي باباچاهي ، کامران جمالي ، جاهد جهانشاهي ، محمد محمد علي ، صفدر تقي زاده و ... ازنويسندگان کشور در ميان شور مردم به جمع آوري کمک هاي مردمي پرداختند . از نيمه راه مراسم سالن سينما آنچنان مملو از جمعيت شد که هنرمندان پس از ورود به سالن در ميان جمعيت گم مي شدند .همچنين در همين روز طبق هماهنگي انجام شده با انجمن سينماداران ، اتحاديه تهيه کنندگان ، شوراي صنفي نمايش و بنياد سينمايي فارابي ، سينما" قدس" تهران ازسه شنبه هفته جاري تا صبح چهارشنبه، بدون وقفه به اکران فيلم هاي ايراني و خارجي اقدام مي کند. اين سينما که هم اکنون فيلم " چشمان سياه " را بر روي پرده دارد، پس از پايان آخرين سانس نمايش فيلم مذکور، تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تعدادي از فيلم هاي ايراني و خارجي مطرح را برروي پرده مي فرستد.

دار و دسته هاي نيويورکي، ترافيک، چشمها، و سيزدهمين مبارزه به همراه چند فيلم ايراني برنامه اکران شبانگاهي سينما قدس را تشکيل مي دهند، ضمنا اين سينما از ساعت 16 تا 22 پذيراي علاقه مندان و هموطناني است که ضمن ديدار با هنرمندان مطرح سينماي ايران کمکهاي نقدي خود را در صندوق هاي سيار مستقر در اين سينما اهدا مي کنند.علاوه براين سينما سروش تهران اعلام کرد از روز يکشنبه هفته جاري به مدت 7 روز تمامي عوايد حاصل از فروش بليط سکانس هاي خود را به زلزله زدگان اختصاص داده است. همچنين مطابق هماهنگي هاي بعمل آمده از عصر روز يکشنبه ستاد سيار جمع آوري کمکهاي مردمي به زلزله زدگان در سالن انتظار سينما سروش مستقر شده و تمامي علاقه مندان مي توانند با مراجع به اين سينما کمکهاي نقدي وغيرنقدي خود را به ستاد مذکور تحويل دهند.موسسه سينمايي صحرا فيلم نيزديگر موسسه فعال سينمايي ست که بم مبلغ ده ميليون ريال به حساب ستاد کمک رساني سينماي ايران واريز کرده است . بنابر اعلام دبيرخانه جشنواره کارگرداني جوان (سوني ) تمامي هزينه هاي مراسم اختتاميه اين جشنواره به حساب کمک به زلزله زدگان واريز خواهد شد.امروز در ساعات عصر گاهي هنرمندان و دست اندرکاران مطرح سينماي ايران در 10 سينماي تهران و چند سينما در سطح شهرستانها ، ضمن ديدار با مردم ، کمکهاي نقدي هموطنان را براي زلزله زدگان بم جمع آوري مي کنند. طبق هماهنگي هاي انجام شده با انجمن سينماداران، اتحاديه تهيه کننندگان ، ادارات کل ارشاد استانها و تعدادي از مديران و صاحبان سينماهاي شهرستانها، سه شنبه هفته جاري از ساعت 16 تا 22 همايش بزرگ هنرمندان و دست اندرکاران مطرح سينمايي ايران با هدف کمک به آسيب ديدگان ضايعه بم در 10 سينماي تهران و تعدادي از سينماهاي شهرستانها برگزار مي شود.اين برنامه در راستاي مشارکت و حضور گسترده سينماي ايران در امر ياري رساني به زلزله زدگان شهرستان بم برگزار خواهد شد و طي آن 60 تن از هنرمندان و دست اندرکاران سينماي ايران با حضور در 10 سينماي تهران شامل سينماهاي سپيده، آفريقا، فلسطين، قدس، صحرا، فرهنگ، آستارا، مرکزي ، نور و پيروزي از ساعت 16 الي 22 ضمن ديدار با علاقه مندان سينما، کمک هاي نقدي و انسان دوستانه هموطنان به آسيب ديدگان زلزله بم را جمع آوري خواهند کرد.

تاکنون حضور محمدرضا فروتن، مهدي هاشمي، گوهر خيرانديش ، هما روستا، امين حياتي، گلاب آدينه، بهاره رهنما، رضا ايرانمنش، ابراهيم حاتمي کيا، رويا تيموريان، زهرا مستوفي، حبيب رضايي، پارسا پيروزفر، هديه تهراني، لادن طباطبايي،مجيد مظهري، علي دهکردي، نيکي کريمي، مرتضي شايسته، حسام نواب صفوي، محمدرضا شريفي نيا، سعيد پور صميمي، مهتاب کرامتي، ويشکا آسايش ، سيد غلامرضا موسوي، پرويزپرستويي، امين تاريخ، ماهايا پطروسيان، آتنه فقيه نصيري، آتيلا پسياني ، محمدرضا گلزار، نيلوفر خوش خلق، حسين فرح بخش، مهران مديري، شهاب حسيني، باران کوثري، مهرانه مهين ترابي، جمشيد

گرگين، داود رشيدي، فريبرز عرب نيا، فاطمه معتمدآريا، جمشيد هاشم پور، گلشيفته فراهاني، ترانه عليدوستي، حبيب اسماعيلي، خسرو شکيبايي، بهزاد خداويسي، رامبد جوان، هانيه توسلي، شهرام حقيقت دوست، بهرام رادان، حميد فرخ نژاد، اکبر عبدي، مريلا زارعي، آزيتا حاجيان، رضا کيانيان، حسين ياري ، کتايون رياحي ، و داريوش بابائيان، مهناز افشار در برنامه مذکور قطعي شده و اين هنرمندان در قالب گروههاي 6 نفره در 10 سينماي مورد اشاره مستقر شده و در امر ياري رساني به زلزله زدگان مشارکت خواهند کرد.سينما گران ، نويسندگان و فرهيختگان سرزمينمان امروز جمع آوري و هدايت کمک هاي نقدي و جنسي را پيش گرفته اند .اين حرکت ملي و فراگير تنها با همراهي مردم به سرانجام مي رسد .