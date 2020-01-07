مالک خودرو پس از ۱۳ فقره تصادف و فرار از صحنه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی در این خصوص گفت: ظهر دوشنبه یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ مشکی در بلوار منظریه رشت پس از ایراد خسارت به ۳ دستگاه خودرو و انجام حرکات نمایشی و مخاطره آمیز در خیابان امام خمینی و بلوار لاکانی در حین فرار از صحنه، با ۱۰ دستگاه انواع خودرو دیگر برخورد می‌کند.

وی با بیان اینکه خودروی متواری در تقاطع چهارراه پور سینا با ۳ عابر پیاده برخورد و آنها را نیز مجروح کرد، افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته، سرانجام ظرف کمتر از یک ساعت خودرو متواری به صورت بلاصاحب توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در یکی از کوچه‌های فرعی بلوار لاکانی شناسایی و کشف شد.

سردار ملکی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع و لزوم برخورد با رانندگان پر خطر، دستگیری مالک در دستور کار قرار گرفت که با تلاش مأموران پلیس آگاهی ظرف مدت کمتر از یک ساعت مالک خودرو شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به اینکه خوشبختانه جراحت ۳ عابر پیاده سطحی بوده و اقدامات درمانی آنها در حال انجام است، افزود: مالکانی که خودروهای آنها در این حادثه دچار خسارت شده می‌توانند به کلانتری ۱۲ شهر رشت مراجعه و با تشکیل پرونده، از این راننده متخلف شکایت کنند.

