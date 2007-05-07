  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۲۵

امسال:

جشن با سوادی در 600 روستای مازندران برگزار می شود

جشن با سوادی در 600 روستای مازندران برگزار می شود

مازندران - خبرگزاری مهر : مدیر نهضت سواد آموزی مازندران از برگزاری جشن باسوادی سه هزار و 100 نفر در 600 روستای کمتر از 50 خانوار این استان خبر داد.

موسی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : سال 86 با تشکیل دو هزار و 300 کلاس درس بیش از 21 هزار نفر از بی سوادان مازندرانی در کلاسهای سواد آموزی مقدماتی شرکت کردند.

وی خاطرنشان کرد : از آغاز تشکیل نهضت سوادآموزی تا کنون بیش از یک میلیون نفر در مازندران با سواد شده اند و هم اکنون بیش از 88 درصد مردم مازندران با سواد هستند.

مدیر نهضت سواد آموزی مازندران یادآور شد : این مرکز برای شناسایی دقیق و آمارموجود از تعداد بی سوادان مازندرانی نیاز به آمار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی است اما تاکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آماری دقیق از تعداد بی سوادان استان را اعلام نشده است .

امینی در عین حال براساس آمارهای گذشته تعداد بی سوادان مازندرانی را 309 هزار نفر اعلام کرد.

کد مطلب 481872

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها