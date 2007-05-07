جشن با سوادی در 600 روستای مازندران برگزار می شود

موسی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : سال 86 با تشکیل دو هزار و 300 کلاس درس بیش از 21 هزار نفر از بی سوادان مازندرانی در کلاسهای سواد آموزی مقدماتی شرکت کردند.

وی خاطرنشان کرد : از آغاز تشکیل نهضت سوادآموزی تا کنون بیش از یک میلیون نفر در مازندران با سواد شده اند و هم اکنون بیش از 88 درصد مردم مازندران با سواد هستند.

مدیر نهضت سواد آموزی مازندران یادآور شد : این مرکز برای شناسایی دقیق و آمارموجود از تعداد بی سوادان مازندرانی نیاز به آمار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی است اما تاکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آماری دقیق از تعداد بی سوادان استان را اعلام نشده است .

امینی در عین حال براساس آمارهای گذشته تعداد بی سوادان مازندرانی را 309 هزار نفر اعلام کرد.

